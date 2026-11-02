김원효, 난리났던 '부산 건달 출신설' 입 열었다..조폭 아닌 "삐끼 동기들"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김원효가 과거 부산 나이트클럽에서 일했던 시절을 공개하며 뜻밖의 건달 출신설까지 해명했다.

2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 김원효의 과거 나이트클럽 경력을 둘러싼 이야기가 공개됐다.

이날 정범균은 김원효를 향해 "왕년에 나이트를 주름잡던 삐끼 출신 아니냐"고 물었고 김원효는 "삐끼라니, 픽업 아티스트였다"고 재치 있게 정정해 웃음을 자아냈다.

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이어 "연예인들도 길을 지나갈 때 섭외를 좀 하려고 시도했었다"고 밝혀 남다른 영업 능력을 자랑했다.

김원효는 당시 뛰어난 입담과 끼로 상당한 팁을 받았다고. 그는 "월급은 사실 얼마 못 받았다. 첫 월급은 팁을 포함해 50만 원이었는데, 한 달 반 뒤에는 500만 원으로 뛰었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이어 "손님이 안주를 시키기도 전에 양주 한 병을 다 팔았다"고 덧붙이며 당시 남다른 영업 수완을 공개했다.

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이와 함께 개그맨들 사이에서 자신을 둘러싼 황당한 소문이 돌았던 일화도 털어놨다. 김원효는 "개그맨들이 부산에 공연하러 가면 공연이 끝난 뒤 시내를 돌아다니곤 했다. 그런데 길을 지나가는데 사람들이 다 나한테 '반갑습니다 형님!'이라고 인사를 했다"고 회상했다.

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이어 "제가 신인 때 덩치도 좀 있었다. 그러니까 개그맨들 사이에서 '김원효가 건달 출신이었다'는 말이 나왔다"고 설명했다.

그러면서 "그게 아니라 저는 픽업 아티스트였다. 그 동기들이 인사한 거였다"고 해명해 현장을 웃음바다로 만들었다.