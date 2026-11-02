김원효, 전재산 2억 잃고 통장 0원...심진화와 '이혼 위기'까지 "신뢰 깨져"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김원효가 무리한 투자로 전 재산 2억 원을 잃고 아내 심진화와 결혼 생활 최대 위기를 맞았던 사연을 공개했다.

2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서 김원효는 심진화와 '이혼할 뻔한 사건'에 대해 고백했다.

이날 김원효는 "사실 저희 집에는 그런 위기가 없었다. 그런데 사람이 안 하던 걸 하면 위기가 생기더라"며 "사업으로 모든 게 잘되고 있었는데 주식이나 잘 모르던 분야에 투자를 한 번 했다가 그때 전 재산이 홀라당 날아갔다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 당시 보도와 관련해 "기사가 '전 재산이 0원이 됐다'고 나왔는데, 우리 집안의 전 재산이 아니라 내가 가진 전 재산이 0원이 됐다는 뜻이었다"고 설명했다.

피해 금액을 묻자 김원효는 "큰 거 두 장, 2억 원 정도였다"고 답하며 씁쓸한 표정을 지었다.

Advertisement

아내 심진화의 반응은 더욱 두려웠다고. 김원효는 "사람이 화를 낼 때가 차라리 낫다. 화를 안 내는 게 더 무섭다. 어떤 상태일지 모르지 않나"라고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

이어 "당연히 내가 잘못했다. 아내는 그동안 나를 믿고 살아왔는데 신뢰가 하나 깨진 거다"라며 자신의 잘못을 인정했다.

Advertisement

그러면서 "실수 이후에 대처가 중요하다"며 "그 뒤로 내가 더 열심히 잘하고 채워나갔으니까 간신히 살고 있다"고 덧붙였다.

한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼해 15년째 부부의 인연을 이어오고 있다.