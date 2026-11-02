송준근, 가족여행서 '10살 형 사망' 충격 가정사..."母 우울증에 고통"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 송준근이 어린 시절 형을 갑작스럽게 떠나보낸 아픈 가정사를 고백하며 가족을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서 송준근은 가족에 대한 남다른 애정을 털어놨다.

이날 송준근은 "가족이라는 이름 자체가 저희를 달리게 하는 원동력이다. 가족이 있기 때문에 내가 또 사는구나 싶다"며 가족의 소중함을 강조했다.

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그가 유독 가족을 살뜰히 챙기는 데에는 가슴 아픈 사연이 있었다. 송준근은 "제가 7살 때 3살 차이 나는 형을 잃었다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.

그는 "가족끼리 여행을 갔다가 냇가에서 형과 함께 매미를 잡으러 갔다. 그런데 형이 이끼를 밟고 물에 빠지면서 심장마비로 세상을 떠났다"고 당시를 떠올렸다.

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형을 잃은 슬픔은 가족 모두에게 깊은 상처로 남았다. 송준근은 "어머니께서 마음 속에 너무 큰 상처가 있으셨다. 우울증에 많이 시달려서 고통스러워하셨던 모습들을 제가 옆에서 지켜보다 보니까 가족의 소중함을 더 많이 느끼고 더 가족을 생각하게 되는 거 같다"고 털어놨다.

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이러한 경험은 자신의 가족을 대하는 태도에도 큰 영향을 미쳤다. 송준근은 "저도 딸에게 친구 같은 아빠가 되기 위해 노력하고 있다"며 "사랑하는 마음으로 더욱더 잘해야겠다는 생각을 가지고 살아가고 있다"고 밝혔다.

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어린 시절 겪은 아픔을 통해 가족의 소중함을 누구보다 깊이 깨달았다는 송준근의 고백이 뭉클함을 안겼다.