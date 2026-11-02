이효리 "정신과 주기적으로 가, 일상생활 지장 없어도 건강 검진하듯" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연애전쟁' 이효리가 남자친구 체취를 맡는 여자친구에 질색했다.

2일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 술로 갈등을 빚는 커플이 출연했다.

술 때문에 몸이 상해 일도 못 구하고 있는 남자를 대신해 여자는 모은 돈을 다 쓰고 투잡까지 했다. 현재 둘이 합쳐 남은 잔고는 83,000원. 하지만 남자는 생활비 걱정 없이 천하태평이었다. 여자는 "한심하다는 생각도 드는데 누워만 있을 때는 안타깝기도 하다"고 밝혔다. 이에 서장훈은 "내가 볼 때 두 분은 결혼할 거 같다. 무슨 짓을 해도 (남자를) 좋아하는 게 보인다. 그렇게 좋아하다가 나중에 결혼해서 애를 낳으면 삶이 생지옥이라 느끼고 그제서야 깨달을 거 같다"고 밝혔다. 김원훈 역시 "결혼하면 '이혼숙려캠프'에서 (서장훈을) 다시 만날 거 같다"고 밝혔다.

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술을 마시면 폭언을 시작하는 남자. 심지어 여자는 "술을 마시면 진심으로 저랑 스파링을 한다"고 밝혔다. 남자는 4년간 운동을 했던 유단자. 여자는 몸에 멍이 들면서도 남자를 자극했다. 이효리는 "여자는 애교인데 남자는 정말 때려눕히고 싶어하는 거 같다. 저건 장난을 넘어섰다"고 일침했다.

술에 취해 이성을 잃은 남자는 여자를 폭행하기에 이르렀다. 남자를 애교로 달래려는 여자에 이효리는 "집에서 나가야 한다. 위험하다"고 걱정했다.

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이어 남자 측 영상이 공개됐다. 전날 술을 마시지 않은 남자는 여자가 자는 사이 청소를 하고 요리까지 했다.

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남자가 발을 씻자 갑자기 나온 여자는 "발냄새 맡고 싶다"며 앙탈을 부렸다. 여자는 "땀 날 때 체취가 있다. 그 체취가 너무 귀엽다. 얼굴도 아기가 같지 않냐"고 밝혔다.

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이뿐만이 아니었다. 남자가 방귀를 뀌자 여자는 냄새를 맡으러 남자 옆에 갔다. 심지어 겨드랑이 냄새를 맡으려고 품에 파고든 여자. 이를 본 이효리는 "질리게 행동한다. 저러다 때리는 거 아니냐"고 질색했다.

특히 이효리는 "우리 강아지 나이 들어서 나는 입냄새도 싫지만 내 강아지니까 참는 거지 맡고 싶어서 입을 벌려서 맡지 않는다. 그건 너무 이상한 상황"이라며 "굿 한번 하자. 둘 다 굿 한번 하자. 이건 말로 해결하고 병원으로 해결할 게 아니다. 뭐가 들어가있는 거 같다. 굿해서 빼내야 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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여자 역시 술을 마시면 감정 조절이 어려웠다. 술에 취한 여자는 남자에게 과도한 스킨십을 요구해 남자를 질리게 했다. 이를 본 이효리는 "인격이 왔다 갔다 하는 거 같다"고 깜짝 놀랐다.

심지어 여자는 남자에게 술을 권유하기도 했다. 이효리는 "여자가 남자를 아끼는 거 같지 않다. '내 거로 만들고 싶어', '내가 갖고 싶어' 하는 느낌이다. 있는 그대로 편안하게 놔두고 지켜보는 게 아니고 소유하고 싶은 거 같다"고 일침했다.

이효리는 두 사람에게 "병원을 꼭 가봤으면 좋겠다. 왜냐면 저도 정신과를 간다. 일상생활에 큰 지장 없는데도 건강검진 하듯이 한번씩 가본다"며 "'나는 아무 문제 없어' 생각하지 말고 '내가 알코올 중독이 있는 게 아닐까?' 의심하고 체크해보면 좋겠다"고 권했다.

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wjlee@sportschosun.com