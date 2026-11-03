'희귀병子' 권오중, 7년째 금주한 사연 "술에 의존하던 아버지 닮아가"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 권오중이 돌아가신 아버지와의 아픈 기억을 떠올리며 7년째 금주 중인 사연을 털어놨다.

권오중은 2일 TV조선 '뉴스 퍼레이드'에 출연해 첫 에세이집 '아픔이 아픔으로 끝나지 않도록'을 출간한 계기와 가족사를 공개했다.

이날 권오중은 책에 담긴 아버지와의 이야기를 꺼냈다. 그는 "아버지는 술을 위안으로 삼으셨던 것 같다. 그런데 그게 저희 가족한테는 좋은 영향을 미치지 못했다"고 고백했다.

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이어 "저도 어릴 때 '난 아버지처럼 술을 마시지 않을 거야'라고 다짐했는데, 어느 순간 저도 술을 마시고 있더라"고 털어놨다.

그러면서 "고난이 왔을 때 술이 잠깐 즐거움을 주는 것 같지만 거짓된 것이라는 걸 깨달았다"며 "술을 끊은 지 지금 한 7년 됐다. 지금은 진짜 행복과 즐거움을 찾고 있다"고 밝혔다.

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돌아가신 아버지를 향한 후회도 전했다. 권오중은 "이제 아버지를 돌이켜보면 그때 아버지의 외로움과 힘듦을 그냥 술 마시는 걸 보고만 있는 게 아니라 아들로서 대화도 나누고 다른 즐거움으로 채워드렸으면 좋았을 텐데, 그걸 못 한 게 너무 아쉽다"고 말했다.

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이날 권오중은 희귀질환을 앓고 있는 아들 혁준 씨와의 근황도 공개했다. 그는 아들의 병명을 찾기 위해 20년 넘게 병원을 전전했으며, 2017년 가족이 유전자 검사를 받은 끝에 이듬해 미토콘드리아 관련 희귀 유전질환인 'MICU1' 이상을 확인했다고 설명했다.

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특히 아들이 대학 졸업 후 다시 시작한 미술을 통해 화가로 성장한 사연도 전했다. 권오중은 "아이가 뭐라도 즐거운 시간을 가지면 좋겠다 싶어서 어릴 때 좋아했던 미술을 다시 시작했다"며 "전시도 하고 상도 받고 그림도 팔렸다. 권오중 아들이 아니라 권혁준 작가로 자기 이름이 만들어진 것"이라고 뿌듯해했다.

최근 출간한 에세이를 읽은 아들의 달라진 행동도 눈길을 끌었다. 권오중은 "아들이 평소 책을 자주 읽는 편은 아닌데 이 책은 밤이건 아침이건 자주 읽는다"며 "평소에는 잘 안아주지 않는데 저한테 와서 아주 깊고 오랫동안 포옹하더라"고 밝혔다.

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한편 권오중은 가족을 돌보기 위해 연예계 활동을 포기했다는 시선에 대해서도 해명했다. 그는 "많은 분들이 권오중이 아들을 위해 일을 그만뒀다고 생각하시더라. 절대 그런 게 아니다"라며 "언제든지 일할 준비가 돼 있다. 배우로서의 삶을 살고 싶다"고 강조했다.

이어 "아직 공개 전이지만 정말 크고 멋진 영화에서 재미있고 멋있는 캐릭터를 맡아 촬영하고 있다"며 배우로서 본격적인 활동 재개를 예고했다.

olzllovely@sportschosun.com