'이혼' 지연수 전성기 미모..."男연예인들이 만나게 해달라 난리" 홍석천 증언

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍석천이 지연수의 과거 남다른 인기를 회상하며 '보석함' 에피소드를 공개했다.

지난 2일 지연수의 유튜브 채널에는 친오빠처럼 지내는 홍석천이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 지연수는 과거 썸남과 함께 홍석천의 가게를 찾았던 일화를 언급하며 "오빠 스타일이었다"고 말했다.

Advertisement

이에 홍석천은 "맞다. 내가 걔를 특별히 예뻐했다"며 "그래서 내가 데려왔을 때 '에휴, 그래. 내가 어쩔 수 없이 또 뺏기는구나'라고 생각했다. 내 보석을 이렇게 또 뺏겼다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이어 홍석천은 지연수의 전성기 시절 인기를 생생하게 전했다. 그는 "연수가 지금도 예쁘지만 그때는 남자애들이 어떻게 한 번 만나보고 싶어서 난리였다. 지연수는 오히려 피곤한 입장이었다"고 회상했다.

Advertisement

그러면서 "특히 남자 연예인들이 '어떻게 하면 쟤를 만날 수 있냐'고 물어봤다. 내가 연수를 부러워하기도 하고 질투하기도 했다"며 "연수랑 싸워봐야 내가 이기겠냐"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

Advertisement

한참 이야기를 나누던 지연수는 홍석천에게 "나중에 내가 남자친구가 생기면 오빠가 봐줄 수 있냐"고 물었다.

Advertisement

이에 홍석천은 "아, 진짜로. 제발 오빠 말 좀 들어라. 혼자 판단하지 말고"라며 연애 조언을 건넸다.

지연수가 "오빠 보석함은 건드리지 않겠다"고 농담하자 홍석천은 "우리 겹치더라도 싸우지는 말자. 내가 소싯적에 많이 뺏겨드리지 않았냐"고 받아쳐 또 한 번 폭소를 유발했다.

Advertisement

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 전 남편 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.