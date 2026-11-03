'개그맨 똥군기 폭로' 또 터졌다..."NG 냈다고 선배한테 뺨 맞았다"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 정범균이 과거 개그계에 만연했던 엄격한 군기 문화와 선배에게 뺨을 맞았던 일화를 공개했다.

지난 2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 개그계의 엄격한 규율과 선후배 사이 군기 문화에 관한 이야기가 오갔다.

이날 송준근은 개그맨들의 생활 규율에 대해 "개그맨들은 생활하다 보면 옷차림에도 규율이 있다"고 말했다. 이어 김원효가 과거 저질렀던 실수들을 언급하며 당시 분위기를 전했다.

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정범균 역시 과거 선배에게 혼났던 경험을 털어놨다. 그는 "NG를 내면 저희가 많이 혼났다. 어느 날 저와 김원효 씨가 NG를 냈다"며 "선배가 'NG 낸 사람 손 들어'라고 해서 제가 손을 들었다. 그런데 뺨을 확 맞았다"고 밝혔다.

더욱 황당했던 건 옆에 있던 김원효의 행동이었다. 정범균은 "맞고 고개를 돌려봤는데 김원효 씨가 손을 내리고 있더라. 저만 맞고 끝났다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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이에 김원효는 억울하다는 듯 당시 상황을 해명했다. 그는 "NG 낸 게 무슨 자랑이라고 손을 번쩍 드냐. 분위기가 이상해서 손을 들어야 하나 고민하고 있었는데 정범균이 '저요!' 하면서 손을 드니까 선배님이 보고 뺨을 확 때린 거다"라고 설명했다.

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이어 "나도 사람인데 '저도 손 들었으니 때려주세요' 할 수는 없지 않냐. 정범균 씨가 맞는 걸 보고 '아이고야' 하고 손을 내린 것"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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한편 과거 개그계의 폭력적인 군기 문화에 대한 폭로는 이번이 처음이 아니다.

지난달 25일 유튜브 채널 '계그우먼들'에서는 정경미, 김경아, 오나미, 조승희가 과거 선배들의 식사 자리에 끼지 못해 남은 음식을 먹거나 화장실에서 몰래 끼니를 해결해야 했던 경험을 털어놔 안타까움을 자아냈다.

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지난 7월에는 개그맨 정철규가 활동 당시 선배 개그맨에게 폭행을 당했던 일화를 공개하기도 했다.

정철규는 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에서 "작가와 회의를 하고 있는데 한 선배가 나오라고 하더라. 그 선배는 '누가 너한테 3000만 원 준대?'라고 하더니 차에 타라고 했다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "안전벨트를 채워주길래 어디 가는 줄 알았는데 시동을 끄더니 손바닥으로 뺨을 '빡' 때렸다"며 "그때부터 계속 한쪽만 때리니까 너무 아팠다. 고개를 돌렸더니 '뭘 쳐다보냐'며 반대쪽도 계속 때렸다"고 폭로한 바 있다.