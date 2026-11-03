김원효, 처가 빚 다 갚아주더니..장모엔 "쑥이" 이름 부른 충격 이유

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김원효가 장모와 친구처럼 지내는 남다른 관계를 자랑했다.

지난 2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서 김원효는 자신만의 사위 역할과 장모와의 특별한 관계를 공개했다.

이날 김원효는 '사위의 역할'에 대해 "사위가 왜 사위냐. 사이에 끼어 있으니까 사위다"라며 어머니와 딸 사이에서 중간 역할을 잘해야 한다는 생각을 밝혔다.

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실제로 어떤 사위냐는 질문에는 "저와 장모님은 친구처럼, 연인처럼 지낸다. 아버님이 안 계시니까 제가 동반자이자 친구, 애인처럼 지내는 것"이라고 답했다.

특히 김원효는 장모를 '장모님'이라고 부르지 않는다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 장모의 실명을 언급하며 "저는 '쑥이'라고 이름을 부른다"고 말했다.

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장모와의 다정한 일상도 공개했다. 김원효는 "얼마 전에 손잡고 인사동에 놀러 갔다 왔다. 처음으로 장모님과 4DX 영화도 봤다"고 밝혔다. 이어 영화 관람 당시 장모가 "'이거 와 이라노'라고 하시더라"고 흉내 내 웃음을 자아냈다.

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김원효의 남다른 처가 사랑은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난달 20일 유튜브 채널 '롤링썬더'에 출연한 심진화는 결혼 초 경제적으로 어려웠던 시절을 떠올렸다.

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심진화는 "결혼하고 김원효 씨가 잘 풀렸는데 저는 한 5년 정도는 일이 하나도 없었다"며 "김원효 씨가 버는 돈으로 저희 가족과 친정, 시댁까지 세 가족이 먹고살았다"고 밝혔다.

특히 김원효는 경제적인 부담을 내색하지 않았을 뿐 아니라 재산 명의도 심진화에게 해줬다고. 심진화는 "외삼촌이 너무 많이 도와주셔서 친정에도 빚이 조금 있었는데 그것도 김원효 씨가 갚아줬다"고 전해 놀라움을 안겼다.

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이에 심진화 역시 남편에게 고마운 마음을 전하고자 특별한 선물을 준비했다. 그는 열심히 일해 모은 돈 1억 원을 수표로 바꿔 김원효에게 선물했다고 밝혀 훈훈함을 더했다.

한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼해 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다.