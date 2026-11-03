이해리, 동생 위해 태교여행 떠났다…'임신 축하 서프라이즈' 실패에 좌절

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[스포츠조선 이우주 기자] 다비치 이해리가 여동생을 위해 태교 여행을 떠났다.

이해리의 유튜브 채널에서는 1일 '세 자매 태교 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이해리는 임신한 동생을 위해 태교 여행을 떠났다. 이해리는 "호캉스를 해볼까 생각하다가 제가 제 동생 취향을 잘 알지 않냐. 숲, 정원이 있으면서 평안함을 즐기는 걸 더 좋아하기 때문에 스테이를 가는 게 어떨까 했다. 여유를 즐기다 와보려 한다"고 동생들과 함께 대부도로 떠났다.

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동생들이 나간 사이 이해리는 임신 축하 서프라이즈 이벤트를 준비했다. 속임용 선물로 쌀주머니를 준비한 이해리는 편지와 함께 프라이팬에 숨겨뒀으나, 이를 몰랐던 다른 동생이 프라이팬을 여는 바람에 대실패했다.

숨겨뒀던 진짜 선물까지 들켜버린 이해리. 이해리는 "쌀주머니도 너무 좋아해서 눈물날 뻔했다. 사진 찍어서 남편한테 자랑하길래 눈물 날 뻔 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다 .

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대부도 펜션에서 힐링을 즐긴 세 자매. 저녁을 먹은 후에는 자쿠지에 모여 도란도란 이야기를 나눴다. 이해리는 동생과 멀리 살아 엄마가 될 동생에게 도움을 주지 못하는 것에 대해 아쉬워했다. 이해리는 "그게 그립다더라. 나도 감자(반려견) 초반에 키울 때는 한 번도 안 나가고 애착 관계가 형성된다 해서 떨어져 있었던 적이 없다. 그래서 아직도 잘 때 꼭 붙어서 잔다"고 밝혔다.

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특히 이해리는 임산부가 된 동생을 걱정하며 "잠을 못 잔다더라", "남편이랑 티키타카가 잘 맞아야 한다"라며 육아 정보를 쏟아내 장녀 다운 면모를 보였다.

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wjlee@sportschosun.com