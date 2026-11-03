김정난, 럭셔리 3층집 헐값에 내놓고 이사하는 이유 "건강 위해 평지로"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김정난이 3층 타운하우스를 떠나는 이유를 밝혔다.

2일 김정난의 유튜브 채널에서는 ''사주에 혼자 사는 이유가 있어요?!' 박성준 역술가가 해석한 완벽캐 김정난 사주 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김정난은 역술가 박성준을 만나 자신의 사주를 봤다. 11월 영등포로 이사를 앞두고 있다는 김정난. 김정난은 지난 7월 이사 계획을 밝히며 "집을 아주 싸게 놨다"고 밝힌 바 있다.

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이에 박성준은 "에너지가 있는 쪽이 괜찮다. 너무 자연적이고 너무 정적인 곳 보다는 도심이 있고 빌딩이 있고 이런 가운데 중간중간 조경이 잘 되어있다거나 숲이나 공원이 보인다거나 이런 쪽이 잘 어울리는 거 같다"며 이사하는 이유에 대해 물었다.

김정난은 "지금 집이 주변이 너무 좋다. 3층까지 있는 타운하우스인데 계단을 오르락 내리락 하기 너무 힘들다. 우리 고양이들은 너무 좋아한다. 숨을 데도 많고 다락도 있고 너무 좋아하는 거대한 캣타워니까. 근데 저는 뭐하나 찾으려면 오르락 내리락 하니까 계단 있는 집이 안 맞는 거 같다.건강을 위해 평지로 가기로 했다"고 밝혔다.

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그러면서 김정난은 "저랑 잘 맞는 색깔이나 그런 게 있냐"고 물었고 박성준은 "집안에 초록이 있었으면 좋겠다. 날카롭거나 뾰족한 식물보다는 둥근 잎의 안정적인 형태가 코너에 있었으면 좋겠다"고 답했다.

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박성준은 "사실 풍수는 공간을 보고 공간의 에너지에 맞는 배치가 중요하기 때문에 공간을 보지 않고 말로 하는 건 한계가 있긴 한데 어쨌든 들어섰을 때 정연하게 정리가 잘 되어있고 한쪽으로 쏠려있거나 불균형한 것은 좋은 게 아니니까 시선을 강렬하게 끄는 채도의 그림이나 장식품이나 장신구가 있는 건 좋지 않다"고 밝혔다. 이에 김정난은 "집에 정말 강렬한 그림 하나 있다"고 걱정해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com