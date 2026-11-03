거미, ♥조정석과 결혼식·돌잔치도 전부 생략 "동료들에 미안해" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 거미가 생일파티를 성대하게 열었던 이유를 밝혔다.

2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 다이나믹 듀오, 거미가 출연했다.

거미는 신곡 ''을 즉석에서 라이브로 선보였다. 거미의 라이브 실력에 박수가 쏟아졌고, 거미는 "술 마시고 노래해 본지는 정말 너무 오랜만"이라 밝혔다.

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개코는 "너 생일에 많이 했던 걸로 기억한다"고 밝혔고 거미는 "그건 내일이 없지 않냐. 유치원 보내는 건 말곤 없다"고 너스레를 떨었다.

거미는 성대하게 열었던 생일파티를 떠올리며 "다들 진짜 재밌게 놀았다. 저희 부부가 결혼식도 안 올렸고 애기 돌잔치도 안 하고 그런 큰 행사들을 한 적이 없다. 그래서 지인 분들, 동료 선후배들에게도 죄송하더라. '한번 보자'고 말만 하니까. 그걸 제 생일에 핑계 삼아 한번 해봤다. 용기를 냈다"고 밝혔다.

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거미의 생일 파티에 참석했던 최자는 "가수들이 엄청 많이 오니까 거미가 먼저 부르면 '나도 한번 해볼까?' 하면서 서로 마이크를 안 놓는다"고 밝혔고 거미는 "GD가 부른다"고 밝혔다. 이에 개코는 "우리 GD 앞에서 '뱅뱅뱅' 부른 거 기억나냐"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 개코는 "지코가 대박이었다. '아무 노래'를 하는데 처음부터 끝까지 춤을 추더라"라고 밝혔고 거미는 "동생들도 제 생일파티를 했으면 좋겠다며 이름까지 '거절'이라고 붙여줬다"고 밝혀 눈길을 모았다.

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wjlee@sportschosun.com