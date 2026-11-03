'결혼지옥' SOS 아내 "아이 유괴·납치당했으면" 충격 고백→오은영 "아동학대 신고"

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[스포츠조선 이지현 기자] '결혼지옥' SOS 부부 아내가 아이를 버리고 도망가고 싶다는 충격적인 생각을 털어놓은 가운데, 오은영 박사가 아동학대라고 판단하며 신고 의사를 밝혔다.

2일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 "우리 아이를 구해 주세요"라며 도움을 요청한 결혼 4년 차 'SOS 부부' 남편 강민석과 아내 이진의 일상이 공개됐다.

이날 아내는 아이의 울음소리를 견디지 못하며 극심한 고통을 호소했다. 아빠가 출근하자 아이는 울음을 터뜨렸고, 소리에 민감한 아내는 아이를 달래기보다 먼저 약을 먹으며 감정을 진정시키려 했다. 급기야 아이의 울음소리를 피해 이불 속으로 몸을 숨기기도 했다.

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아내는 "보통 엄마들은 아이가 울면 달래야겠다고 생각하지만, 저는 '어디까지 우나 한번 보자'라는 생각을 한다"고 털어놨다. 이어 "아이의 비명 소리가 불안을 불러온다"며 "하루에 약을 20알 정도 먹고 있다. 그런데 병원에 갈 때마다 약이 늘어난다"고 호소했다.

심지어 "아이가 신나서 웃는 소리도 듣기 힘들다. 제가 아이를 별로 사랑하지 않는 것 같다. 그게 아니면 아이에게 하는 행동을 설명할 수 없다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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특히 아내는 과거 남편에게 아이를 버리고 싶다는 극단적인 생각까지 털어놓았다고 밝혔다. 아내는 "솔직하게 말해서 나는 가끔 아이가 어디 유괴당하거나 납치당하거나 전봇대 같은 데 버리고 혼자 튈까? 이런 생각도 한다"고 말했다며 "이게 정상적인 사고는 아니지 않냐"고 당시 심경을 전했다.

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그러나 남편은 이 같은 고백에도 "충동적이어서 그럴 수 있다"고 반응했던 것으로 전해졌다.

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이후 공개된 일상에서는 더욱 위태로운 상황이 벌어졌다. 아이가 계속 울음을 터뜨리자 아내는 "너만 소리 지를 줄 알아? 나도 지를 줄 알아"라며 고함을 질렀다.

한편 이를 지켜보던 오은영 박사는 "아동학대 맞습니다"라고 단호하게 말했다. 오은영은 "오늘 영상을 보고 아내에 대해 야단하고 비난하고, 시청자들도 분노할 수 있다. 사이코패스, 소시오패스라고 하겠지만, 아내는 어떤 비난과 질책을 감수하고 나왔다"고 설명했다. 이어 "직접 '제발 제 아이를 구해주세요'라고 사연을 보내셨다"며 아내가 스스로 도움을 요청했다는 사실을 강조했다.

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다만 아이를 향한 행동에 대해서는 분명하게 선을 그었다. 오은영은 "그렇다고 아내를 옹호하지 않는다. 저는 어떤 상황에서도 아이의 편이다"라며 "아동학대 신고를 할 거다"라고 밝혔다.

신고 이유에 대해서도 설명했다. 오은영은 "처벌의 목적만 있는 게 아니라 아이와 가정을 보호하기 위해서다. 우리나라 제도 안에서 아이를 보호하기 위한 조치"라며 "나도 방송이 끝났다고 해서 지속적으로 관찰할 것"이라고 약속했다.

그러면서 "오늘 상담이 아내를 비난하는 데 그친다면 아무런 도움을 받지 못할 거다. 무엇이 문제이고 어떤 도움이 필요한지에 대한 깊은 이해와 의논을 해야 한다"고 강조했다.

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olzllovely@sportschosun.com