'불륜 의혹' 양홍원, 결혼식 2주만 아내 사진 삭제...의미심장 SNS

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[스포츠조선 정안지 기자]래퍼 양홍원이 모델 원현주와 결혼식을 올린 지 약 2주 만에 SNS에서 결혼사진을 모두 삭제해 이목이 집중되고 있다. 최근 불륜 의혹에 휩싸인 가운데 결혼사진까지 정리하면서 그 배경에 관심이 쏠린다.

양홍원은 지난 2일 자신의 SNS에 게재했던 원현주와의 결혼식 사진을 모두 삭제 또는 비공개 처리했다. 앞서 결혼식 사진에 남겼던 "현주야 사랑해. 난 여전히 천호동 모텔로 들어가는 기분이야"라는 문구를 삭제한 데 이어 게시물까지 정리한 것.

다만, 지난 9월 원현주의 모습과 함께 "고마워요 여봉"이라고 글을 올린 게시물은 현재까지 남아 있다.

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양홍원이 결혼사진을 삭제한 구체적인 이유는 밝히지 않았다. 다만 결혼 직후 불륜 의혹이 불거진 상황에서 SNS 게시물까지 정리하면서 이를 둘러싼 궁금증이 커지고 있다.

한편, 양홍원은 지난달 18일 8년간 교제한 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인신고를 했으며 2024년생 딸을 두고 있다.

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그러나 결혼 닷새 만인 지난 23일 불륜 의혹이 제기되면서 예상치 못한 논란에 휩싸였다.

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폭로자 A씨는 양홍원이 과거 다른 여성과 모텔에 동행했다며 불륜 의혹을 제기했다. 이에 양홍원의 소속사 AP알케미 측은 해당 여성과 모텔에 간 사실 자체는 인정하면서도, 만취한 상태에서 잠잘 곳을 찾기 위해 방문했을 뿐 객실 안에서 애정 행위는 없었다고 반박했다.

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또한 소속사 측은 A씨가 공개한 자료가 악의적으로 편집됐다고 주장했다. 이와 함께 양홍원과 해당 여성이 A씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 각각 고소했다고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com