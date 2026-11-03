김원효, 장모님 앞 알몸 노출 "다 벗고 있는데 옷방 문 열어" ('말자쇼')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 김원효가 신혼 초 장모님에게 알몸을 들켰던 아찔한 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

지난 2일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 KBS 22기 개그맨 김원효, 송준근이 게스트로 출연해 남편과 아빠들의 속내를 풀어냈다.

이날 아내와 장모님이 자주 싸우는데 중간에서 어떻게 해야 할지 모르겠다는 사위의 고민이 소개됐다. 이에 김원효는 개그적으로 해결해 볼 것을 권했다. 그는 "아내와 장모님이 싸우려고 할 때 미리 주머니에 넣어둔 옐로카드, 레드카드를 꺼내보라"라고 말해 폭소를 자아냈다.

Advertisement

김원효는 장모님과 가까워지게 된 특별한 계기를 공개했다. 그는 "신혼 초에 장모님이 우리 집에 놀러 오셨다. 당시 내가 옷방에서 옷을 갈아입고 있는데, 다 벗고 있을 때 장모님이 자연스럽게 문을 열고 들어오셨다"라고 당시 상황을 떠올렸다. 이어 "내가 다 벗고 있다가 놀라서 '어?' 라고 했더니 장모님은 옷을 다 입고 있으면서 자기 몸을 가린 채 '어머?'라고 하시더라"라고 설명해 폭소를 자아냈다.

김원효는 "결혼한 지 얼마 안 됐을 때 나의 모든 걸 다 보여드리고 절친 아닌 절친이 됐다"라고 덧붙여 웃음을 더했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com