탑, 20년 팬덤 손절 사과 하루만에…♥나나와 팬들 앞 공개 데이트[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑이 20년 팬덤 손절 사태에 사과한지 하루 만에 나나와 팬들 앞에서 공개 데이트를 했다.

2일 온라인 커뮤니티 등에 생일 카페에 방문한 탑과 나나의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서 탑과 나나는 마스크를 쓰고 팬들이 준비한 생일 카페에 방문했다. 탑은 팬들의 선물에 크게 기뻐했고, 나나는 그런 탑의 모습을 카메라에 담으며 행복한 연인의 모습을 보였다.

탑과 나나는 탑의 솔로 앨범 뮤직비디오 촬영을 함께하며 연인 관계로 발전, 지난달 공개 열애를 선언했다.

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탑은 2016년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 그는 네티즌과의 설전 끝에 연예계 은퇴를 선언했으나, 2024년 넷플릭스 '오징어게임' 시즌2에 마약에 중독된 래퍼 타노스 역을 맡아 복귀했다.

탑은 1일 20여년간 운영됐던 팬사이트 최승현닷컴의 폐쇄 사태에 사과했다.

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최승현닷컴 운영진은 탑과 소속사 측의 책임 회피와 소통 불능, 팬 홀대에 지쳐 사이트 운영을 중단한다고 밝혔다. 특히 운영진은 사비로 준비한 전시회를 티켓 판매 부진으로 취소하게 됐는데, 소속사 측이 그 책임을 운영진에 떠넘기며 질책하는 듯한 모습을 보였다고 폭로해 논란이 되기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com