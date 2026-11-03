"아내 몰래 신혼집에 몰카 설치"…32기 영수, 사생활 침해 논란(계약결혼)

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 32기 영수로 얼굴을 알린 최정현이 아내 몰래 신혼집에 개인 카메라를 설치하고 이틀간 촬영한 사실이 드러나 논란에 휩싸였다. 특히 제작진이 해당 장면을 그대로 방송하면서 출연자 보호와 사생활 침해 문제를 둘러싼 의문도 제기되고 있다.

지난 2일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼' 6회에서는 최정현이 가상 아내 정민현에게 사전 동의 없이 촬영한 사실을 들키면서 갈등을 빚는 모습이 그려졌다.

이날 두 사람은 저녁 데이트를 마치고 신혼집으로 돌아와 다정한 시간을 보냈다. 최정현은 정민현에게 "언제부터 이렇게 귀여웠냐. 태어날 때부터였냐"며 애정을 표현했고 반지를 이야기하며 자연스럽게 손깍지를 끼기도 했다.

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그러나 달콤했던 분위기는 최정현의 수상한 행동으로 순식간에 얼어붙었다. 최정현은 대화를 나누는 도중 휴대전화를 수시로 확인했고 정민현의 시선을 다른 곳으로 돌리려는 듯 행동했다. 그러다 책상 위에 설치된 소형 카메라를 건드리는 모습이 정민현에게 포착됐다.

알고 보니 최정현은 정민현이 요리하는 사이 개인 카메라를 설치해 약 이틀간 두 사람의 일상을 촬영하고 있었다.

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정민현이 카메라의 정체를 묻자 최정현은 "이건 내 거야. 내 거 소장하려고 몇 개 찍었다"고 밝혔다. 이어 "사전 동의 없이 했다고 싫어하는 거 아냐? 그냥 기념하려고 찍었다"고 해명했다.

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정민현은 당혹감을 감추지 못했다. 그는 "찍을 거면 얘기해 줬어야지. 유튜버 할 거냐"며 사전에 동의를 구하지 않은 행동을 문제 삼았다.

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그러나 최정현은 상황의 심각성을 제대로 파악하지 못한 채 "민감하시네요?"라며 농담을 건넸다. 결국 정민현은 "이거는 좀 이야기를 한번 해봐야 할 것 같다"며 정색했고 그제야 최정현은 "싹 다 지울게. 내가 잘못했어. 인정해. 깊게 생각하지 못했다"고 사과했다.

정민현은 "기분이 좋지 않다. 눈앞에서 다 지웠으면 좋겠다"고 요구했다. 실제로 두 사람은 촬영된 영상을 함께 확인한 뒤 삭제에 나섰다. 정민현은 메모리카드까지 직접 받아 챙겼고 이후 대화를 중단한 채 잠자리에 들었다.

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제작진과의 인터뷰에서도 정민현의 불쾌감은 이어졌다. 그는 "제 상식으로는 촬영하고 싶다고 해도 저에게 얘기하고 설치하는 게 맞다고 생각한다"며 "이틀간 얘기 안 하고 찍었다는 자체에 나와 생각이 다른 사람인가 싶었다"고 털어놨다. 이어 "내가 이런 것까지 얘기해 줘야 하나 싶었다"며 "이런 엉뚱한 사람과 살 수 있을까 생각도 들었다"고 밝혔다.

방송을 접한 일부 누리꾼들은 "싸패 아님?", "이건 정말 안 되겠다", "소름 끼친다" 등 격앙된 반응을 보였다. 특히 상대방의 동의 없이 이틀간 몰래 촬영한 행동도 문제지만 이를 그대로 방송에 내보낸 제작진 역시 책임에서 자유로울 수 없다는 비판이 제기됐다.

'계약결혼'은 처음 만난 남녀가 실제 부부처럼 한 공간에서 생활하며 결혼의 현실을 경험하는 관찰 예능이다. 프로그램 촬영에 동의했다고 해서 출연자가 별도로 설치한 개인 카메라 촬영까지 허용한 것은 아니라는 점에서 사생활 보호의 경계가 문제로 지적된다.

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최정현이 카메라를 설치하고 이를 조작하는 장면까지 방송에 담긴 만큼 제작진은 촬영 과정에서 해당 상황을 언제 인지했고 어떤 조치를 취했는지 의문이 남는다.

앞서 두 사람은 지난달 26일 방송에서 신혼집을 함께 알아보고 스킨십을 나누는 등 한층 가까워진 모습을 보였다.

최정현은 실제 결혼까지 고려하며 적극적으로 호감을 표현했고 정민현 역시 점차 마음을 열어가는 듯했다. 그러나 이번에는 사전 동의 없는 촬영으로 신뢰에 금이 가면서 두 사람의 관계가 예상치 못한 위기를 맞았다. 더욱이 이날 최정현은 정민현에게 일반 담배 대신 전자담배를 피우겠다고 약속하고도 몰래 일반 담배를 피우는 모습을 보여 또 한 번 신뢰 문제를 드러냈다.

한편 최정현은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 32기 돌싱 특집에서 영수로 출연했다. 정민현은 '나솔사계'에서 국화로 등장했다. 이후 두 사람은 '계약결혼'을 통해 가상 부부로 만나 인연을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com