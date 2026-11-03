양홍원, 불륜 아니라더니? ♥원현주 결혼 14일만 사진 올삭제 "GO"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹을 부인한 뒤 계속된 언행 불일치를 보이고 있다.

양홍원은 2일 자신의 개인 계정에 올렸던 결혼식 사진을 모두 삭제했다. 또 '고'라는 글과 사진을 게재하며 눈길을 끌었다.

양홍원은 지난달 18일 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인신고를 마치고 2024년 득녀했다. 이후 육아일기 유튜브 채널을 함께 운영하며 딸과의 행복한 일상을 공개하기도 했다.

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그런데 결혼식 5일 만에 불륜의혹이 제기됐다. A씨는 양홍원이 다른 여성과 숙박업소에 갔다며 여성의 사진과 통화 내역 등을 공개했다. 양홍원 측은 문제의 여성과 숙박업소에 같이 간 건 사실이지만 부정행위는 없었다며 A씨를 공갈, 스토킹 처벌법 위반, 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소하겠다고 밝혔다.

이후 양홍원은 흔들림 없이 활동을 이어갔다. 래퍼 스윙스의 청룡영화상 노미네이트를 축하하고, 새벽까지 클럽에서 핼러윈 파티를 즐기기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com