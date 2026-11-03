'父이용식과 합가' 딸 이수민, 결국 둘째 포기.."또 낳으면 母 가출한다고"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이용식의 딸 이수민이 둘째 출산을 고민하다 친정엄마의 반응에 현실을 자각했다.

2일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '이제 엄마가 울면 위로 해 주는 우리 딸'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이수민, 원혁 부부는 딸을 데리고 개그맨 손민수, 임라라 부부의 쌍둥이 자녀 돌잔치에 갔다. 이수민은 돌잔치를 마친 후 "돌잔치에 다녀오니까 이엘이 키운 게 새록새록 생각나면서 이때가 얼마나 그리울까 싶었다. 이엘이가 5살이 되면 아이를 한 번 더 낳아볼까 하는 정신 나간 소리를 할 것 같다"라고 말했다.

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원혁이 딸이 5살이 되면 이수민의 나이는 몇 살이냐고 묻자, 이수민은 "아 못 낳겠다. 40살이다. 지금도 뼈가 쑤시는데 무슨. 난 내가 20대인 줄 알았다. 애를 마음대로 낳을 수 있다고 생각했다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다. 이어 "애를 1명 더 낳으면 친정엄마가 집을 나간다고 하셨다"라며 어머니의 황혼 육아 부담도 전했다.

한편 이수민은 지난 2024년 가수 원혁과 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다. 결혼 후 이용식 집에 합가해 생활 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com