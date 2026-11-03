한다감, 생후 26일 子 최초 공개...'오똑 콧날' 붕어빵 비주얼

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한다감이 태어난 지 26일된 아들 주원을 방송 최초로 공개한다.

오는 4일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 47세 초보 엄마 한다감의 조리원 퇴소 모습과 함께 첫 실전 육아 모습이 공개될 예정. 특히 엄마 한다감과 붕어빵처럼 닮은 아들 주원의 모습이 공개돼 시선을 사로잡는다.

주원은 날렵한 브이라인과 오똑한 콧날, 얼굴의 잔털까지 엄마를 판박이처럼 닮은 비주얼을 자랑한다. 특히 똘망똘망한 눈망울과 사랑스러운 자태가 절로 미소를 자아내는가 하면, 첫 카시트 착석에도 폭풍 적응력을 보여줘 감탄을 터지게 한다고. 한다감은 꼼지락 거리는 주원에게서 눈을 떼지 못하며 "아이는 하늘의 축복이라는 말에 공감한다"며 엄마가 된 벅찬 소감을 전한다.

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그런가 하면, 47세 초보 엄마 한다감은 첫 실전 육아를 앞두고 "주원이가 울면 온 몸에 땀이 난다"라고 긴장감을 드러낸다. 이어 "내가 주원이가 왜 우는지 파악할 수 있을까 걱정돼"라며 아직은 모든 것이 낯선 초보 엄마의 솔직한 마음을 털어놓는다고.

잔뜩 긴장한 초보 엄마 한다감의 첫 육아 미션은 잠든 주원이를 침대에 눕히기. 숨소리에 주원이가 깰까 봐 숨쉬는 것도 잠시 멈춘 채 조심히 주원이 눕히기 작전에 돌입한 한다감의 모습이 공감을 유발한다고. 또한 속싸개 하나에도 진땀을 흘리는가 하면, 우렁찬 주원의 방구 소리에 긴장해 기저귀를 들춰보는 등 47세에 초보 엄마가 된 한다감의 현실 육아가 웃음과 몽글한 감동을 선사할 예정.

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47세 초보 엄마 한다감의 실전 육아기는 이번 주 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com