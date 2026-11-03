브래드 피트, 18세 막내딸마저 '피트' 삭제...6남매 중 벌써 4명 [SC헐리우드]

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[스포츠조선 조민정 기자] 할리우드 배우 브래드 피트(62)가 막내딸의 이름에서도 자신의 성을 잃게 됐다. 안젤리나 졸리와의 이혼 이후 자녀들이 잇따라 아버지의 성을 지우고 있는 가운데 이번에는 18세 막내딸까지 법적 개명을 마쳤다. 여섯 자녀 중 벌써 네 명이 '피트'라는 성을 공식적으로 버린 셈이다.

2일(현지시간) 미국 피플, 엔터테인먼트 위클리 등 외신에 따르면 로스앤젤레스 법원은 이날 브래드 피트와 안젤리나 졸리의 막내딸 비비안(18)의 개명 신청을 최종 승인했다.

이에 따라 비비안의 법적 이름은 기존 '비비안 마르셀린 졸리-피트'에서 아버지의 성을 뺀 '비비안 마르셀린 졸리'로 변경됐다. 법원 심리 과정에서 별다른 이의 제기는 접수되지 않은 것으로 전해졌다.

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비비안은 지난 7월 18세 생일을 맞은 직후 직접 법원에 개명을 신청했다. 신청서에 기재한 이유는 '개인적인 사유'였다.

이후 캘리포니아주 법률에 따라 7월 24일부터 8월 14일까지 4주에 걸쳐 현지 법률 신문에 개명 신청 사실을 공고했고 이번 법원 결정으로 정식 개명 절차를 마무리했다.

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특히 비비안은 법적 개명 이전부터 이미 공개 활동에서 아버지의 성을 사용하지 않았다.

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지난 2024년 어머니 안젤리나 졸리와 함께 브로드웨이 뮤지컬 '아웃사이더스' 제작에 참여했을 당시에도 공연 프로그램에 '비비안 졸리'라는 이름을 올렸다. 어머니와 함께 작품을 제작하며 처음으로 독자적인 활동에 나섰던 그는 당시부터 '피트'라는 성을 빼고 자신을 소개했다.

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브래드 피트의 자녀들이 아버지의 성을 지운 것은 이번이 네 번째다.

앞서 딸 샤일로는 2024년 18세 생일을 맞아 법원에 개명을 신청했고 같은 해 8월 승인을 받아 '샤일로 누벨 졸리'로 이름을 바꿨다.

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올해 9월에는 장남 매덕스가 뒤를 이었다. 매덕스는 지난 9월 14일 법원에서 개명을 승인받아 '매덕스 치반 졸리'라는 이름을 사용하게 됐다. 매덕스는 2019년 연세대학교 언더우드국제대학에 입학해 국내에서도 화제를 모았던 인물이다.

이어 같은 달 28일에는 셋째 자녀 자하라까지 법적 개명을 완료했다. 자하라는 이미 2023년 미국 스펠먼 칼리지의 여학생 클럽 가입 행사에서 자신을 '자하라 말리 졸리'라고 소개한 바 있다.

이로써 브래드 피트의 여섯 자녀 가운데 샤일로, 매덕스, 자하라, 비비안 등 네 명이 법적으로 아버지의 성을 삭제했다.

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자녀들의 잇따른 개명은 브래드 피트와 안젤리나 졸리의 오랜 이혼 분쟁과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 두 사람은 2005년 영화 '미스터 & 미세스 스미스'를 통해 인연을 맺은 뒤 2014년 결혼했으나, 2016년 파경을 맞았다. 이후 양육권과 재산 문제 등을 둘러싸고 장기간 법적 다툼을 벌였고 2024년 12월 약 8년 만에 이혼 절차를 마무리했다.

이혼 이후 브래드 피트와 자녀들의 관계가 멀어진 것으로 알려진 가운데 자녀들이 성인이 된 뒤 잇따라 어머니의 성만 남기는 결정을 내리면서 가족 관계에도 다시 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com