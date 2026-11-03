"집 한채 날아갔다"…이미숙, 늦깎이 주식 투자 '폭망'에 진심 어린 한탄

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이미숙이 뒤늦게 시작한 주식 투자로 손실을 봤다고 고백했다. 특히 유튜브 PD에게 "너 사주려고 했던 집 다 날아갔다"며 농담 섞인 한탄을 쏟아내 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 '이미숙_숙스러운 미숙씨'에는 '미숙한 자매전쟁 시즌2 제육이냐 순두부냐, 그것이 문제로다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이미숙은 친언니 이미경과 요리 대결을 펼치기 위해 장을 보러 나섰다. 마트 앞에서 제작진과 만난 그는 흐린 날씨를 바라보며 "대낮부터 술 마셔야 하는 거 아니냐. 여기 중국집 갈래? 딱 백주 각인데?"라고 제안했다.

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그러나 제작진이 난색을 표하자 이미숙은 "지금 나 건드리지 마라. 주식 때문에 완전히 지금"이라며 심란한 속내를 드러냈다.

이어 PD를 향해 "너 사주려고 했던 집 다 날아갔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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그동안 주식 투자와 거리를 두고 살았다는 이미숙은 "나는 생전 주식도 안 하다가 왜 늘그막에 뛰어들어 가지고"라며 뒤늦게 투자에 나선 것을 후회했다.

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특히 투자에 뛰어든 이유도 솔직하게 밝혔다. 이미숙은 "주식 안 하면 범죄자 같으니까. 내가 귀도 얇고 남 돈 버는 꼴은 또 못 본다. 내가 폭망하더라도"라며 주변의 투자 열풍에 뒤늦게 합류했다고 털어놨다.

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평생 하지 않던 주식에 도전했다가 손실을 본 상황에서도 특유의 거침없는 입담은 여전했다.

이미숙은 제작진을 향해 "오늘 촬영하지 마라"고 선언하더니 카메라를 바라보며 "구독자 여러분, 본의 아니게 한 주는 쉬어가게 됐다"고 너스레를 떨었다. 이어 "지금 너무 심기가 불편하고 보면 패고 싶은 생각이 있다. 진짜 깽값 얼마면 될까"라고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

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하지만 이내 "한 주 쉬려고 그랬더니 또 안 되네. 열심히 해야지"라며 마음을 다잡고 촬영을 이어갔다.

한편 1960년생인 이미숙은 1978년 미스 롯데 선발대회를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 영화 '고래사냥', '뽕', 드라마 '에덴의 동쪽', '눈이 부시게', '완벽한 결혼의 정석' 등 다양한 작품에 출연하며 꾸준히 활동해 왔다.

올해 상반기 방송된 MBC 드라마 '찬란한 너의 계절에'에서는 패션 디자이너 김나나 역으로 열연했다.

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지난해 4월에는 개인 유튜브 채널을 개설해 친언니와의 요리 대결부터 여행, 패션 등 소탈한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com