조정석, ♥거미 술자리 외출에 불만 "누구는 육아 안하고 술 먹고"

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 거미가 남편 조정석과의 현실적인 육아 일상을 공개해 웃음을 안겼다.

2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 거미와 다이나믹 듀오 개코, 최자가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

최근 둘째를 출산한 거미는 두 아이를 키우는 근황을 전했다. 신동엽이 출산 후 한층 여유가 생겼는지 묻자 거미는 "첫째는 좀 예민했는데 둘째는 순하다. 너무 순해서 잠도 금방 든다"고 답했다.

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이날 거미가 촬영을 위해 집을 비운 사이 남편 조정석이 아이들을 돌보고 있었다. 거미는 외출에 앞서 조정석에게 출연진에게 전할 말이 있는지 물었다고 밝혔다.

당시 조정석은 "누구는 거기서 술 먹고 있고"라며 아내의 촬영을 향한 귀여운 투정을 부렸다고. 이에 거미는 "오빠가 갔을 때는 다 내가 하는 거잖아요"라고 맞받아쳤고, 조정석 역시 "그렇긴 하네"라며 금세 수긍했다고 전해 웃음을 자아냈다.

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또한 거미는 조정석을 아들에 빗대며 남다른 부부 관계를 드러내기도 했다. 정호철이 과거 역술가 박성준으로부터 조정석이 남편보다는 아들 같은 존재라는 이야기를 들었던 일을 언급하자 거미는 "저 아들 한 명, 딸 두 명 있다"고 재치 있게 받아쳤다.

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그러면서도 서로를 살뜰히 챙기는 부부애를 과시했다. 거미는 "역할이 있다. 저는 저대로 오빠를 챙기고, 오빠는 오빠대로 저를 챙겨준다"고 설명했다. 이어 "방송 나가서 제 얘기를 너무 많이 한다. 너무 웃기다. 귀엽다"며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

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jyn2011@sportschosun.com