혼자 사진찍던 '슈돌' 홍경민 딸, 벌써 이렇게 컸어?.."결기에 용돈 준비해줘"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 홍경민이 잊지 못할 결혼기념일을 보냈다.

3일 홍경민은 자신의 SNS에 "와이프랑 점심만 겨우 먹고 일하러 나갔다가 밤늦게 돌아온 아빠에게 큰 감동 주는구만.. 아빠의 빈자리를 가득 채워줘서 엄마가 한없이 행복했을 것이다.. 기념일에 용돈 준비하는 건 잘 배웠구나ㅎ"라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 두 딸이 엄마, 아빠의 결혼기념일 선물로 용돈을 준비하고 푸짐한 한 상을 차린 모습이 공개돼 눈길을 끌었다. 최근 홍경민은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 큰 딸 라원 양이 스스로 아침밥을 하고 동생을 깨워 등교하는 모습을 공개했던 바. 이번 결혼기념일 선물 역시 라원 양이 주도한 것으로 보인다.

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홍경민은 "우리 딸들 엄마한테 결혼기념일 선물 잘해줘서 너무 고마워~ 준비하느라 애썼어. 사랑해"라며 딸들에게 고마움을 전했다.

한편 홍경민은 지난 2014년 해금연주자 김유나와 결혼했으며 슬하에 10세 라원 양, 7세 라임 양을 뒀다. 이후 KBS2 가족 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 두 딸의 육아 일상을 공개했다. 당시 라원 양은 생애 첫 여권 사진을 찍으며 카메라 앞에서 끼를 발산해 큰 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com