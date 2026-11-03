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혼자 사진찍던 '슈돌' 홍경민 딸, 벌써 이렇게 컸어?.."결기에 용돈 준비해줘"

이게은 기자

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혼자 사진찍던 '슈돌' 홍경민 딸, 벌써 이렇게 컸어?.."결기에 용돈 준비해줘"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 홍경민이 잊지 못할 결혼기념일을 보냈다.

3일 홍경민은 자신의 SNS에 "와이프랑 점심만 겨우 먹고 일하러 나갔다가 밤늦게 돌아온 아빠에게 큰 감동 주는구만.. 아빠의 빈자리를 가득 채워줘서 엄마가 한없이 행복했을 것이다.. 기념일에 용돈 준비하는 건 잘 배웠구나ㅎ"라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 두 딸이 엄마, 아빠의 결혼기념일 선물로 용돈을 준비하고 푸짐한 한 상을 차린 모습이 공개돼 눈길을 끌었다. 최근 홍경민은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 큰 딸 라원 양이 스스로 아침밥을 하고 동생을 깨워 등교하는 모습을 공개했던 바. 이번 결혼기념일 선물 역시 라원 양이 주도한 것으로 보인다.

혼자 사진찍던 '슈돌' 홍경민 딸, 벌써 이렇게 컸어?.."결기에 용돈 준비해줘"

홍경민은 "우리 딸들 엄마한테 결혼기념일 선물 잘해줘서 너무 고마워~ 준비하느라 애썼어. 사랑해"라며 딸들에게 고마움을 전했다.

한편 홍경민은 지난 2014년 해금연주자 김유나와 결혼했으며 슬하에 10세 라원 양, 7세 라임 양을 뒀다. 이후 KBS2 가족 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 두 딸의 육아 일상을 공개했다. 당시 라원 양은 생애 첫 여권 사진을 찍으며 카메라 앞에서 끼를 발산해 큰 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com

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