박성호, 딸 국악중 합격 경사…‘개콘’ 폐지 후 아빠 인생 바꾼 장본인

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 박성호가 딸의 국악중학교 합격이라는 경사를 전했다. 특히 딸의 한마디로 요들을 시작해 제2의 전성기를 맞았던 박성호가 이번에는 자신의 도전을 지켜본 딸에게 국악의 꿈을 심어줬다는 사연이 눈길을 끈다.

박성호는 3일 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당-소문난 님과 함께'에 출연해 개그맨에서 요들 가수로 활동 영역을 넓히게 된 계기를 털어놨다.

이날 박성호는 "요들로 자신감이 생겨 민요, 태평소도 도전하게 됐다"며 요들이 자신의 인생에 가져온 변화를 설명했다.

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그에게 요들을 처음 알려준 사람은 다름 아닌 딸이었다. 박성호는 "요들을 처음 알게 해준 장본인이 딸이다. 딸이 요들 프로그램을 보고 있다가 아빠도 저거 했으면 좋겠다고 했다"고 밝혔다. 이어 "'개콘'이 폐지되고 힘들어하고 있을 때 딸이 동기부여, 원동력을 제공해 줘서 요들, 민요, 태평소까지 왔다"며 딸을 향한 고마움을 전했다.

그런데 이번에는 아빠의 도전이 딸에게 새로운 꿈을 안겨줬다고. 박성호는 "중요한 건 내가 민요, 태평소 하는 걸 보고 딸이 얼마 전 국악중학교에 합격해 입학했다는 것이다"라며 기쁜 소식을 알렸다.

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그러면서 "집안에 너무 큰 경사가 생겨 기뻤다"고 딸의 합격을 자랑했다.

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한때 '개그콘서트' 폐지로 힘든 시기를 보냈지만 딸의 권유로 시작한 요들을 통해 새로운 무대에 도전했던 박성호. 이제는 아빠의 모습을 보고 자란 딸이 국악중학교에 합격하며 부녀가 서로의 꿈에 영향을 주는 특별한 인연을 이어가게 됐다.

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한편 박성호는 1997년 KBS 13기 공채 개그맨으로 데뷔해 '개그콘서트'의 '갸루상', '앵그리버드' 등 다양한 캐릭터로 사랑받았다. 2006년 11세 연하의 비연예인 아내와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있고 최근에는 요들을 비롯해 민요와 태평소 등 다양한 분야에 도전하며 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com