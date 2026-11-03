'암 수술' 이성미, 영정사진 촬영.."혹시 몰라 미리 수의도 준비" ('바디')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 이성미가 암 투병을 겪은 후 3년 주기로 영정 사진을 찍게 됐다고 밝혔다.

2일 방송된 MBN '바디인사이트'에는 이성미가 출연했다.

이날 이성미는 꽃단장을 한 후 개그우먼 전영미와 함께 사진관으로 향했다. 영정사진을 찍기 위해서였다. 그는 "3년마다 영정사진 찍고 있다"라며 전영미에게 자신의 영정사진을 봐달라고 부탁했고 전영미는 "가는 데 순서 없다"라고 말했다. 그러자 이성미는 "내가 먼저 가기로 예약됐다. 내가 먼저 가고 네가 갈 거니까 너도 온 김에 찍어라"라고 말했고 전영미는 손사래를 쳤다.

Advertisement

이성미는 3년 주기로 영정 사진을 찍고 있다면서 "나이에 맞는 영정사진이 있어야 한다. 내가 70살에 죽었는데 40대 때 찍은 사진을 올려놓으면 이상할 것 같다. 또 영정사진이 밝았으면 좋겠다"라고 말했다. 수의도 준비하고 납골당도 미리 예약했다고.

이성미는 "가는데 순번 없다. 암을 겪으면서 해놔야 할 건 미리 해야겠다는 생각이 들었다. 준비가 안 될 경우 가족이 우왕좌왕하더라. 기왕이면 마지막 가는 길에 예쁜 사진을 남겨놓고 싶어서 3년마다 영정 사진을 찍게 됐다. 혹시 몰라 미리 준비하는 거다"라고 이야기했다.

Advertisement

한편 이성미는 지난 2013년 유방암 수술을 받았으며 5년 후 완치 판정을 받았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com