출시 1년 만에 1630만장 팔린 '아크 레이더스'… 게임 넘어 글로벌 IP로 확장

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넥슨의 글로벌 신작 '아크 레이더스'가 출시 1년 만에 누적 판매량 1630만장을 돌파하며 새로운 글로벌 흥행 IP로 자리 잡았다.

스팀 동시접속자 18만명 돌파와 주요 글로벌 게임 시상식 7관왕 등 상업성과 작품성을 모두 인정받은 가운데, 영화와 TV 시리즈로 세계관을 확장하며 IP의 다음 단계에 도전한다.

엠바크 스튜디오가 개발한 '아크 레이더스'는 지난해 10월 30일 글로벌 시장에 출시된 익스트랙션 어드벤처 게임이다. 유료 패키지 게임이면서 상대적으로 진입장벽이 높은 익스트랙션 장르라는 점에서 출시 전 우려도 있었지만, 독창적인 세계관과 협력 및 경쟁이 공존하는 게임성을 앞세워 글로벌 이용자들의 호응을 얻었다.

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출시 1주년을 맞아 공개한 인포그래픽에 따르면 지난 1년간 누적 라운드 플레이는 60억회를 넘어섰다. 메타크리틱 86점, 오픈크리틱 최고 등급인 '마이티(Mighty)', 스팀 이용자 평가 '매우 긍정적'을 유지했으며, '더 게임 어워드 2025'와 스팀 어워드, D.I.C.E 어워드, BAFTA 게임 어워드 등 주요 시상식에서 총 7관왕을 달성했다.

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최근 이용자 지표도 상승세다. 지난 10월 8일 선보인 대규모 업데이트 '얼어붙은 산길(Frozen Trail)' 이후 스팀 일일 최고 동시접속자 수가 18만명을 넘어섰다. 출시 이후 최대 규모로 진행된 이번 업데이트는 최초의 던전형 콘텐츠 '엠퍼러'와 대형 공중 함선 '프리깃' 등 새로운 엔드 콘텐츠를 추가해 장기 이용자들에게 새로운 공략 목표를 제시했다.

'그래플링 훅'과 '카메라' 등 신규 가젯도 이용자들의 플레이 방식에 변화를 가져왔다. 특히 그래플링 훅을 활용해 공중 함선에서 지상으로 내려오거나 비행형 소형 아크에 매달려 하강하는 등 게임 내 물리 시스템을 활용한 독창적인 플레이가 글로벌 커뮤니티에서 화제를 모았다. 카메라 역시 전투와 탐험 과정에서 벌어지는 예상치 못한 순간을 기록하는 새로운 놀이 요소로 활용되고 있다.

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게임의 향후 방향성을 둘러싼 이용자들의 의견도 활발하다. 지난 10월 13일부터 일주일간 진행된 한시적 PvE 매치메이킹 테스트에서는 3000만회 이상의 라운드 플레이가 이뤄졌다. PvP 부담 없이 탐험과 퀘스트, 아크 공략에 집중할 수 있다는 점에서 호응을 얻었으며, PvE와 기존 PvPvE 모드의 보상 차별화 등 다양한 제안도 이어졌다.

개발사인 엠바크 스튜디오는 테스트 과정에서 확보한 게임 데이터와 커뮤니티 의견을 검토해 향후 콘텐츠와 플레이 환경에 반영할 방침이다. 이용자들이 게임의 규칙과 시스템을 활용해 새로운 재미를 만들어내고, 다시 개발 방향에 영향을 미치는 선순환 구조가 형성되고 있다는 점도 주목할 만하다.

게임을 넘어 영상 콘텐츠로의 확장도 추진하고 있다. 넥슨은 최근 미국 영화·TV 제작사 체르닌 엔터테인먼트와 파트너십을 맺고 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'를 기반으로 한 영화 및 TV 콘텐츠 개발에 나섰다. 체르닌 엔터테인먼트는 '포드 V 페라리', '히든 피겨스', '위대한 쇼맨', '혹성탈출' 시리즈 등을 제작한 업체다.

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새로운 IP를 글로벌 시장에 안착시키는 데 성공한 넥슨이 게임의 흥행을 영상 콘텐츠로 연결할 수 있을지가 다음 과제다. 단기적인 판매 성과를 넘어 세계관과 캐릭터, 이용자 기반을 활용한 장기적인 IP 사업으로 발전시킬 수 있을지 주목된다.

알렉산더 그론달 '아크 레이더스' 총괄 프로듀서는 "지난 1년간 '아크 레이더스'에 끝없는 사랑을 보내주신 레이더 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 모두와 함께 새로운 경험과 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com