스마일게이트 '이클립스', 서버 간 자존심 대결 펼친다… 주간 콘텐츠 '서버 경쟁' 추가

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스마일게이트가 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝'에 서버 간 경쟁 구도를 강화하는 신규 콘텐츠를 선보였다. 개별 길드의 전투력을 겨루는 데 그치지 않고, 예선부터 결승까지 모든 길드의 성과를 서버 단위로 집계하는 방식으로 이용자들의 협동과 경쟁을 유도한다.

스마일게이트는 '이클립스: 더 어웨이크닝'에 매칭 그룹 내 서버 간 대결을 펼치는 주간 콘텐츠 '서버 경쟁'을 업데이트했다고 2일 밝혔다.

서버 경쟁은 길드에 가입한 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 예선과 선발전, 결승전 등 3단계로 진행되며, 먼저 예선에서는 주중 요일별 미션 수행 점수를 합산해 서버별 길드 순위를 가린다. 이후 각 서버 예선 상위 3개 길드가 선발전을 치러 서버 대표를 결정하고, 결승에서는 매칭 그룹에 속한 3개 서버의 대표 길드가 최종 우승을 놓고 맞붙는다.

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눈길을 끄는 부분은 서버의 최종 성적이 대표 길드의 전투 결과만으로 결정되지 않는다는 점이다. 예선 기간 일반 길드들이 획득한 요일별 미션 점수도 결승전 결과에 반영된다. 일부 상위 길드에 경쟁을 맡기는 대신 전체 길드의 참여를 서버 단위 경쟁력으로 연결한 구조다.

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보상도 서버 전체에 주어진다. 결승전 결과에 따라 상위 3개 서버의 모든 이용자에게 7일간 골드 획득량과 사냥 능력치 등을 높여주는 차등 버프를 제공한다. 예선 기간 일정 수준 이상의 길드 임무 포인트를 획득한 길드와 개인에게도 별도의 참여 보상을 지급한다. 경기는 매주 예선전을 거쳐 토요일 오후 10시 선발전, 오후 10시 30분 결승전 순으로 진행된다.

스마일게이트는 정식 시즌에 앞서 두 차례 프리시즌을 운영하며 콘텐츠 점검에 나선다. 1차 프리시즌은 8일까지, 2차는 16일부터 22일까지다. 운영 과정에서 이용자 의견과 데이터를 수집해 정식 시즌의 완성도를 높일 계획이다.

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신재익 스마일게이트 이사는 "서버 경쟁은 대표 길드뿐 아니라 모든 길드원의 참여가 서버의 승리에 기여할 수 있도록 기획한 콘텐츠"라며 "길드원과 함께 쌓아온 성장의 성과를 발휘하고, 서버의 명예를 위해 힘을 모으는 재미를 경험하시길 바란다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com