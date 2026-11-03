게임 개발 현장에도 AI 바람…콘진원, 12일 'AI 게임랩 데이 2026' 개최

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인공지능(AI)이 게임 개발 환경을 빠르게 바꾸고 있는 가운데 국내 게임 개발자들이 실제 제작 현장에서 AI를 활용한 경험과 기술 사례를 공유하는 자리가 마련된다. 대형 게임사뿐 아니라 소규모 개발팀에도 AI가 새로운 제작 기회를 제공할 수 있다는 점에서 개발 현장의 관심이 모아질 전망이다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 오는 12일 경기 판교 제2테크노밸리 LH기업성장센터에 위치한 글로벌게임허브센터에서 'AI 게임랩 데이 2026(AI GAME LAB DAY 2026)'을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 AI 기술의 확산에 따른 게임 제작 환경의 변화를 살펴보고, 국내 개발자들의 실제 제작 경험과 최신 기술 활용 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 전문가 강연뿐 아니라 게임 개발 과정에서 겪는 기술적 고민을 직접 논의할 수 있는 일대일 상담도 진행한다.

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강연은 게임 개발 전문가들의 제작 경험과 AI 활용 사례를 중심으로 구성된다. 앵커노드 원재호 대표는 '격변기마다 작은 개발팀이 판을 바꿨다'를 주제로 26년간 게임 개발 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 AI 기술 발전이 소규모 개발팀에 가져올 기회를 소개한다.

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문탠소프트 노자명 대표는 대규모 게임 제작 현장에서의 경험과 현재 개발 중인 게임을 중심으로 실제 제작 과정에서의 고민과 실무 사례를 공유한다. 유니티 세션에서는 박종태 엔지니어가 게임 엔진과 AI 도구를 결합한 제작 방법을 소개하고, 명령줄 인터페이스(CLI)를 활용한 실제 사례도 다룬다.

마지막에는 엑스엘게임즈 창업자이자 '바람의 나라', '리니지' 개발에 참여한 송재경 대표가 최근 작업 경험을 공유한다. 사전 접수와 현장 질문에 직접 답하는 '무엇이든 물어보세요(AMA)' 방식으로 진행해 개발자들과 소통할 예정이다.

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실무 지원 프로그램도 운영한다. AI 도구 도입과 게임 엔진 활용 등 2개 분야에서 전문가와 일대일 상담을 진행하며, 글로벌게임허브센터 입주기업을 대상으로 사전 신청을 받아 기업당 최대 20분간 맞춤형 상담을 제공한다. 행사에는 글로벌게임허브센터 입주기업뿐 아니라 게임인재원 교육생과 일반 신청자도 참여할 수 있다.

주성호 콘진원 게임기반조성팀장은 "AI는 게임 기획부터 제작까지 개발 현장 전반에 변화를 가져오고 있다"며 "이번 행사가 게임 개발자들이 최신 기술과 실제 활용 사례를 공유하고, AI를 활용한 제작 역량을 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com