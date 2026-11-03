'이혼' 이시영 9살 아들 괜찮나..동생 육아하다 결국 '멘탈 바사삭'

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이시영이 딸 루아의 육아를 도맡아 도와주는 첫째 아들 이안 군을 향해 고마운 마음을 전했다.
이시영은 지난 2일 자신의 SNS에 두 자녀와 함께한 해외여행 사진과 영상을 공개하며 여행 후기를 남겼다.
그는 "이안이가 이렇게까지 큰 조력자가 되어줄 줄은 정말 생각지도 못했다. 사실 이안이가 아니었으면 루아와 함께 여행하는 건 상상도 못 했을 것 같다"고 털어놨다.
이어 "정말 많은 시간 루아와 놀아주면서 엄마 시간도 벌어주고, 산책도 해주고 이유식도 먹여주고 울면 달래준다"며 "진짜 내 육아 동지다. 너무 고맙다"고 아들을 향한 애틋함을 드러냈다.
특히 이시영은 이번 여행에서 가장 마음에 드는 사진으로 아들 이안 군의 표정이 담긴 사진을 꼽았다. 그는 "조식 먹을 때 엄마 밥 먹으라고 이안이가 루아 이유식을 먹이는 전쟁을 벌이고 난 후 멘탈이 털린 표정"이라고 설명해 웃음을 안겼다.
그러면서 "매일 아침 이유식을 먹인 후에는 항상 저 표정이었는데 찍은 사진은 딱 저 사진 하나"라며 "나중에 루아가 크면 보여줘야겠다"고 덧붙였다.
함께 공개된 사진과 영상에는 해외여행을 즐기는 이시영과 두 자녀의 다정한 순간들이 담겼다. 특히 이안 군은 어린 여동생의 유모차를 밀어주고 이유식까지 챙겨 먹이는 등 든든한 오빠 노릇을 톡톡히 해 눈길을 끌었다.
특히 이시영이 꼽은 마지막 사진 속 이안 군은 동생을 돌본 뒤 지친 듯 멍한 표정을 짓고 있어 웃음을 자아낸다.
한편 이시영은 2017년 결혼, 슬하에 아들 한 명을 뒀지만 지난해 결혼 8년 만에 이혼했다. 그런데 같은해 7월 둘째 임신 소식을 전해 놀라움을 안겼다. 이혼 후, 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했다는 것이었다.
이에 대해 이시영은 "결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했다. 하지만 막상 수정된 배아를 이식받지 않은 채 긴 시간이 흘렀고, 이혼에 대한 이야기 또한 자연스럽게 오가게 됐다. 모든 법적 관계가 정리되어 갈 즈음, 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년의 만료 시기가 다가오면서 선택을 해야 하는 시간이 왔고, 폐기 시점을 앞두고, 이식받는 결정을 제가 직접 내렸다"라고 밝혔다.
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