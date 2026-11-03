웹젠, '뮤 테오스' BI 공개…2027년 상반기 출시 목표로 개발 박차

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웹젠이 대표 IP인 '뮤(MU)'를 활용한 신작 MMORPG '뮤 테오스'를 앞세워 기존 팬층 공략에 나선다. 여기에 서구권 시장을 겨냥한 핵앤슬래시 신작 'PROJECT G(가제)'까지 별도로 개발하며 '뮤' IP의 확장에도 속도를 내고 있다.

웹젠은 2027년 상반기 출시를 목표로 개발중인 '뮤 테오스'의 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개한다고 밝혔다.

'뮤 테오스'는 '뮤' IP 특유의 빠른 캐릭터 육성과 성장의 재미를 계승한 MMORPG다. 기존 시리즈의 핵심 게임성을 유지하면서 성장 콘텐츠와 경쟁 구조를 발전시키고, 합리적인 비즈니스 모델(BM)을 구현하는 데 초점을 맞추고 있다. 최근 사내 테스트(IBT)를 진행하는 등 개발도 속도를 내고 있다.

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웹젠은 게임 완성도를 높인 뒤 본격적인 서비스 준비에 들어갈 계획이다. 오는 19일 개막하는 국제 게임전시회 '지스타 2026'에서는 '뮤 테오스'의 시네마틱 티저 영상을 처음 공개하며 이용자들에게 게임의 방향성을 소개한다.

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'뮤' IP를 활용한 또 다른 신작도 준비중이다. 웹젠은 지난해 티저 영상을 통해 공개한 핵앤슬래시 액션 RPG 'PROJECT G(가제)'에 대규모 내부 투자를 진행하고 있다. '뮤 테오스'가 기존 IP의 성장과 경쟁 요소를 계승하는 데 무게를 뒀다면, 'PROJECT G'는 서구권 시장 진출을 목표로 개발한다는 점에서 차이가 있다.

웹젠은 이처럼 동일한 IP를 활용하더라도 서로 다른 장르와 시장을 겨냥한 신작을 통해 사업 영역을 넓힌다는 전략이다. 기존 '뮤' 이용자층을 기반으로 한 신작과 글로벌 시장을 겨냥한 프로젝트를 병행하면서 IP의 활용 범위를 확대하겠다는 것이다.

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이와 함께 자체 개발 및 퍼블리싱을 통한 신작 라인업 다변화도 추진한다. '지스타 2026' 주요 출품작인 지휘 전략 RPG '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'를 비롯해 서브컬처와 디펜스 등 다양한 장르의 게임을 준비하고 있다. MMORPG 중심의 기존 사업 구조에서 벗어나 장르별 포트폴리오를 확대하려는 움직임이다. 웹젠은 각 신작의 출시 일정과 세부 정보를 사업 진행 상황에 따라 순차적으로 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com