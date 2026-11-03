'승리의 여신: 니케', 출시 4주년 맞아 글로벌 공략…한국·미국·일본서 역대 최대 캠페인

Advertisement

Advertisement

시프트업의 글로벌 흥행작 '승리의 여신: 니케'가 출시 4주년을 맞아 세계 주요 도시에서 대규모 오프라인 캠페인을 펼치며 글로벌 팬덤과의 접점을 넓히고 있다.

게임 속 캐릭터와 세계관을 현실 공간으로 옮긴 옥외광고와 체험형 이벤트를 통해 IP의 영향력을 확대하는 한편, 대규모 업데이트를 계기로 주요 시장 매출 순위에서도 정상에 오르며 장기 흥행을 이어가고 있다.

레벨 인피니트는 시프트업이 개발한 건슈팅 RPG '승리의 여신: 니케'의 출시 4주년을 기념해 한국과 미국, 일본, 독일 등에서 역대 최대 규모의 글로벌 캠페인을 진행한다고 2일 밝혔다.

Advertisement

국내에서는 지난달 30일부터 이달 1일까지 서울 아이파크몰 용산점에서 특별 옥외광고 행사 'MARIAN: WHITE & BLACK IN 용산'을 개최했다. 행사장에는 신규 캐릭터 '마리안: 퀸'의 대형 공기 조형물과 초대형 벽화, 전장을 재현한 트릭아트 존 등을 마련해 팬들에게 게임 속 세계관을 현실에서 경험할 기회를 제공했다.

Advertisement

첫날에는 아티스트의 미니 트릭아트 라이브 드로잉 퍼포먼스가 진행됐으며, 카운터스 스쿼드 캐릭터 인형탈 그리팅과 스탬프 랠리 등 현장 참여 프로그램도 운영됐다. 홍대입구역과 강남대로 일대에서도 대형 옥외광고를 선보였다.

해외에서도 대형 캠페인이 이어지고 있다. 미국 뉴욕 맨해튼 타임스퀘어에서 기념 광고를 송출했으며, LA 애니메이트 LA 스토어에서는 오는 14일까지 4주년 테마 팝업과 트릭아트 전시를 진행한다.

Advertisement

Advertisement

일본 도쿄에서는 롯폰기역에 게임의 이야기를 담은 69장의 비주얼 광고를 선보이고 있으며, 아키하바라역과 신주쿠역, 시부야역 등 주요 지역에서도 기념 광고를 진행하고 있다. 아키하바라 다이빌딩 이벤트 공간에서는 미니 트릭아트 라이브 드로잉을 준비 중이며, 독일 뒤셀도르프에도 현지 이용자를 위한 이벤트 공간을 마련한다.

오프라인에서의 열기는 게임 안에서도 이어졌다. 지난달 29일 4주년 업데이트 이후 '승리의 여신: 니케'는 한국 애플 앱스토어 매출 1위, 일본 구글플레이 매출 1위를 기록했다. 이번 업데이트에서는 메인 시나리오 49·50챕터와 신규 니케 '마리안: 퀸'을 선보였다. 특히 마리안의 과거를 조명한 풀 보이스 스토리 이벤트 'MARIA-n'이 이용자들의 관심을 끌었다. 한정 코스튬과 모집 혜택, 신규·복귀 이용자를 위한 이벤트도 함께 진행하며 4주년 효과를 끌어올렸다.

서비스 4년 차에도 주요 시장에서 매출 정상에 오를 수 있었던 것은 꾸준히 축적해온 세계관과 캐릭터 서사가 핵심 경쟁력으로 작용하고 있기 때문으로 풀이된다. 게임 업데이트를 단순한 콘텐츠 추가에 그치지 않고 캐릭터 중심의 이야기와 글로벌 오프라인 이벤트로 연결하면서 이용자들의 관심을 지속적으로 환기하고 있다는 점도 눈길을 끈다. 4주년 이후에도 이용자와의 접점 확대는 계속된다. 오는 5일 신규 니케 '홍련: 신살'을 추가하고, 6일에는 '니케 X 무신사' 컬래버레이션 팝업스토어를 운영한다. 12월에는 'AGF 2026'에 참가하며, 내년에는 니케 오케스트라 콘서트도 개최할 예정이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com