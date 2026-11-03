"상주는 신경도 안쓸텐데"...김지영, 故최불암 조문 난데없는 복장 논란

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김지영이 故 최불암의 빈소를 찾아 눈물로 마지막 인사를 건넨 가운데 뜻밖의 복장 논란에 휩싸였다. 검은색 가죽 재킷을 입었다는 이유로 비판이 쏟아지자 오히려 조문객의 옷차림까지 문제 삼는 것은 지나치다는 반론도 거세지고 있다.

3일 온라인에서는 김지영이 남편 남성진과 함께 최불암의 빈소를 찾았던 당시 모습이 재조명되고 있다.

김지영은 지난달 말 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 고인의 빈소를 찾아 애도를 표했다.

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당시 김지영은 검은색 가죽 재킷에 짙은 회색 청바지, 흰색 운동화를 착용했다. 금색 체인 장식이 달린 검은색 숄더백을 메고 색조 화장을 한 모습도 포착됐다.

해당 장면이 온라인에 퍼지면서 일부 누리꾼들은 장례식장에 어울리지 않는 복장이라고 지적했다. 이들은 "기본 조문 차림은 갖춰라", "집에서 나올 때 거울도 안 보냐"며 가죽 재킷과 금색 장식의 가방이 조문객의 옷차림으로 적절하지 않다고 비판했다. 일부 유튜브 영상에는 '민폐', '빌런'이라는 자극적인 표현까지 등장했다.

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그러나 반론도 만만치 않다.

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누리꾼들은 "검은색 옷 입었는데 뭐가 문제?", "억지 논란 만들지 마라", "장례문화 바뀌어야 한다"며 김지영을 두둔했다. 한 누리꾼은 "부모님 장례식에 알록달록한 옷을 입고 와준 분도 그저 감사했다"며 복장보다 직접 빈소를 찾아 고인을 추모한 마음이 중요하다는 의견을 전했다.

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김지영이 조문 당시 눈물까지 흘렸다는 사실도 다시 주목받고 있다.

김지영은 조문을 마친 뒤 취재진 앞에서 "아버지이자 선생님이셨다"며 최불암을 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 이어 "늘 감사했고 살면서 여러 가지 많이 배웠다. 저희에게 너무 소중하고 귀한 분이셨는데 이제 다시 뵐 수 없어 너무 안타깝다"며 "편안히 영면하시기를 기도하겠다"고 말했다. 인터뷰를 마친 김지영은 돌아서면서 끝내 눈물을 흘렸고 남편 남성진은 아내의 어깨를 토닥이며 위로했다.

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실제 김지영과 최불암은 오랜 세월 각별한 인연을 이어온 사이다.

김지영은 MBC 장수 드라마 '전원일기'에서 복길이 역을 맡아 최불암과 오랫동안 호흡을 맞췄다. 남편 남성진 역시 극 중 최불암이 연기한 김 회장의 손자 영남이로 출연했다.

극 중 연인으로 만난 김지영과 남성진은 작품을 통해 실제 사랑을 키웠고 이후 결혼까지 골인했다. 두 사람에게 '전원일기'는 연기 인생의 중요한 작품인 동시에 평생의 배우자를 만나게 해준 특별한 인연이었던 것.

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최불암 역시 단순히 같은 작품에 출연한 대선배를 넘어 배우로서의 삶과 인생의 가르침을 전해준 정신적 지주였다.

남성진은 고인을 두고 "너무나 큰 산 같은 분이었다"며 "배우의 삶 이외에도 저희에게 많은 것을 가르쳐주신 큰 스승 같은 분"이라고 회상했다. "누구에게나 본보기가 되시고 따뜻한 마음을 나누셨던 큰 어른으로 기억해 주셨으면 좋겠다"고 애도했다.

장례식장에서 단정한 복장을 갖추는 것이 일반적인 예절이라는 의견도 있지만 옷차림만으로 조문객의 진정성을 판단하는 것은 지나치다는 지적이 나온다. 무엇보다 조문에 이르기까지의 개인적인 사정을 알 수 없는 상태에서 일부 장면만으로 '민폐 조문객'이라는 낙인을 찍는 것은 과도하다는 목소리도 이어지고 있다.

한편 최불암은 지난달 29일 향년 87세로 별세했다. 고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 엄수됐으며, 지난 2일 발인과 장례미사를 마치고 영면에 들었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com