'55세 미혼' 김정난, 암 수술 후 불안감.."갑자기 잘못될까 봐 무섭다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정난이 암 투병 후 불안감을 언급했다.

2일 김정난의 유튜브 채널 '김정난'에는 '사주에 혼자 사는 이유가 있어요?! 박성준 역술가가 해석한 완벽캐 김정난 사주 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김정난은 역술인 박성준을 만나 "작년, 올해에 많이 아팠다. 큰 수술도 하고 6개월간 많이 힘들었다. 이제 컨디션이 올라오기 시작했다"라고 털어놨다. 김정난은 올해 초 갑상선암 수술을 받았다고 뒤늦게 밝힌 바 있다.

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김정난은 "사실 나이가 드니까 이런 게 제일 걱정이다. 고양이도 4마리 키우고 있어서 문득 '내가 애들을 돌보고 있는데 갑자기 잘못되면 어떡하지?'라는 생각이 들었다. 그러면 진짜 안되는 거다. 그런 와중에 또 한 번 아프고 나니까 겁이 났고 무서웠다"라고 털어놨다. 그러자 박성준은 "내년 가을이 지나고 후년이 되면 운이 조금씩 들어올 것"이라고 알렸다.

한편 김정난은 1971년 생으로 올해 나이 55세다. 1991년 KBS 14기 공채 탤런트로 데뷔했으며 드라마 '신사의 품격', '가족끼리 왜 이래', 'SKY 캐슬', '사랑의 불시착', '재벌집 막내아들', '눈물의 여왕' 등에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com