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최자, 유명한 '오징어 먹뱉' 사건 전말..."공연 5분전 먹었다 죽을 뻔"

정안지 기자

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최자, 유명한 '오징어 먹뱉' 사건 전말..."공연 5분전 먹었다 죽을 뻔"

[스포츠조선 정안지 기자]다이나믹 듀오 최자가 과거 공연 도중 오징어가 기도로 넘어가 질식할 뻔했던 아찔한 순간을 공개했다.

지난 2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 최자는 유명한 오징어 먹뱉 사건이 언급되자 과거 라디오 공개방송 중 겪었던 일화를 밝혔다.

이날 최자는 당시 공연 오르기 5분 전까지 오징어를 먹었다며 "오징어가 소화가 잘 안되는 음식이라 천천히 내려가지 않느냐"고 회상했다.

최자, 유명한 '오징어 먹뱉' 사건 전말..."공연 5분전 먹었다 죽을 뻔"

문제는 공연 도중 발생했다. 랩을 하다가 기침과 동시에 오징어가 올라온 것. 최자는 "입 밖으로 뱉으면 안 되니까 다시 삼키려고 했는데 기도로 들어갔다"라며 "한동안 앞이 안 보일 정도였다. 무대 위에서 죽을 수도 있겠다는 생각이 들더라"며 아찔한 순간을 전했다.

당시 눈앞에서 위급 상황을 목격했던 개코는 "눈이 흰자밖에 안 보였다"라고 말했다. 이어 개코는 "공연을 멈췄다"라면서 "기침과 동시에 큰 오징어가 날아갔는데 이를 본 관객들이 놀랐다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

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