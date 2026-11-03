최자, 유명한 '오징어 먹뱉' 사건 전말..."공연 5분전 먹었다 죽을 뻔"

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[스포츠조선 정안지 기자]다이나믹 듀오 최자가 과거 공연 도중 오징어가 기도로 넘어가 질식할 뻔했던 아찔한 순간을 공개했다.

지난 2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 최자는 유명한 오징어 먹뱉 사건이 언급되자 과거 라디오 공개방송 중 겪었던 일화를 밝혔다.

이날 최자는 당시 공연 오르기 5분 전까지 오징어를 먹었다며 "오징어가 소화가 잘 안되는 음식이라 천천히 내려가지 않느냐"고 회상했다.

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문제는 공연 도중 발생했다. 랩을 하다가 기침과 동시에 오징어가 올라온 것. 최자는 "입 밖으로 뱉으면 안 되니까 다시 삼키려고 했는데 기도로 들어갔다"라며 "한동안 앞이 안 보일 정도였다. 무대 위에서 죽을 수도 있겠다는 생각이 들더라"며 아찔한 순간을 전했다.

당시 눈앞에서 위급 상황을 목격했던 개코는 "눈이 흰자밖에 안 보였다"라고 말했다. 이어 개코는 "공연을 멈췄다"라면서 "기침과 동시에 큰 오징어가 날아갔는데 이를 본 관객들이 놀랐다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com