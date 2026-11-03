‘홍콩댁’ 강수정, 명문중 12살 子와 나란히…똑 닮은 ‘붕어빵 눈웃음’’

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[스포츠조선 조민정 기자] 아나운서 출신 방송인 강수정이 훌쩍 자란 아들과 다정한 투샷을 공개했다. 어느덧 엄마 어깨에 닿을 만큼 성장한 아들은 강수정과 똑 닮은 눈매와 미소로 눈길을 끌었다.

강수정은 지난 2일 자신의 SNS에 "우리 세 식구가 서울에서 제일 좋아하는 피자집인 서래마을의 볼라레(Volare)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 강수정이 아들 제민 군과 나란히 앉아 식사를 즐기는 모습이 담겼다.

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강수정은 붉은색 줄무늬 상의를 입고 환하게 웃고 있다. 옆에 앉은 아들 역시 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다. 두 사람은 웃을 때 가늘어지는 눈매와 부드러운 인상이 닮아 붕어빵 모자의 면모를 드러냈다.

2014년생인 제민 군은 어느덧 12세가 됐다. 엄마 옆에 앉아 있는 모습에서도 훌쩍 자란 키와 한층 성숙해진 얼굴이 눈에 띈다.

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강수정은 가족들이 즐겨 찾는 식당을 소개하며 "이런 레스토랑이 홍콩에 있으면 매주 갈 텐데 아쉽다. 피자는 물론 맛있지만 파스타도 아주 훌륭하고 스테이크도 매우 만족스러워서 매번 뭘 고를지 고민하게 된다"고 전했다.

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가족사진을 둘러싼 유쾌한 일화도 공개했다. 강수정은 "맨 마지막 사진은 아들이 찍어준 사진인데 남편이 찍어준 첫 번째 사진과 비교가 되네"라며 남편과 아들의 사진 촬영 실력을 비교했다. 이어 "아들아, 넌 나중에 여자친구 만나서 사진 찍는 연습 좀 해야겠다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

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제민 군은 지난해 홍콩의 명문 학교인 차이니즈 인터내셔널 스쿨(CIS)에 합격해 화제를 모았다. 앞서 다니던 학교에서는 전교학생회장으로 선출되기도 했다.

당시 강수정은 아들의 중학교 합격 소식을 전하며 "홍콩 명문 학교라고 슬며시 자랑"이라고 기쁨을 드러냈다. 초등학교 졸업 당시에는 "졸업할 때는 전교학생회장까지 됐다. 진심으로 발전 그 자체"라며 아들의 성장을 뿌듯해했다.

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한편 강수정은 2002년 KBS 공채 아나운서로 데뷔해 '여걸식스' 등에서 활약했다. 2008년 4세 연상의 금융업계 종사자와 결혼해 2014년 아들 제민 군을 얻었다. 현재 가족과 홍콩에서 거주하며 한국과 홍콩을 오가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com