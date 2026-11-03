'김우빈♥' 신민아, '화장실 TMI' 공개했다.."이 정도 수위 괜찮나"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 신민아가 뜻밖의 화장실 TMI(Too Much Information·너무 과한 정보)를 공개해 눈길을 끌었다.

2일 'W KOREA' 유튜브 채널에는 드라마 '재혼 황후' 주역 신민아, 주지훈의 인터뷰 영상이 공개됐다.

주지훈은 "촬영장 에피소드 중 아직 아무에게 말하지 않은 것이 있다면?"이라는 질문이 나오자, "민아 얘기 먼저 듣고 수위를 조절해야겠다"라며 조심스러워했다.

Advertisement

이에 신민아는 "제가 드레스를 많이 입었다. 드레스는 길어야 예쁘지 않나. 그래서 화장실에 갈 때 드레스가 많이 더러워졌다"라고 말했고, 주지훈에게 "이 정도 수위 괜찮나"라며 웃으며 물었다.

주지훈이 고개를 끄덕이자 신민아는 계속 말을 이어갔다. 그는 "화장실을 갈 때는 제 옷으로 갈아입고 왔다 갔다 해서 불편했는데 주지훈 오빠와 촬영할 때 화장실과 가까운 대기실로 바꿔줘서 고마웠다"라고 말했다.

Advertisement

주지훈은 "대기실에서 나가면서 '이게 괜찮나'라는 말을 했다. 옷 대부분이 헐 벗고 있는 상태였고 브이넥이 배꼽까지 내려왔다. 의상팀 등 주위에서 '멋있어요!'라고 했지만 알면서 속는 것 같았다"라며 드라마 속 황실 의상 고충을 털어놔 웃음을 안겼다.

Advertisement

한편 신민아, 주지훈이 출연하는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 오는 4일 공개된다. '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 마음을 빼앗긴 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받자, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 당당히 요구하며 펼쳐지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com