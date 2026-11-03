[SC현장] "3인칭 화법→새 변신까지"…'재혼 황후' 신민아→주지훈 비주얼 대잔치, 'K-로판'의 신기원(종합)

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 주지훈, 신민아, 이종석, 이세영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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[스포츠조선 조지영 기자] 갓벽한 비주얼과 앙상블로 두 눈을 사로잡는다. 지금껏 본 적 없는 새로운 K-로맨스 판타지가 전 세계 시청자를 찾는다.

3일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에 역의 신민아, 절대 권력을 가진 동대제국의 황제 소비에슈 역의 주지훈, 비밀을 감추고 있는 서왕국의 왕자이자 제1 왕위 계승자 하인리 역의 이종석, 화려한 미모를 가진 도망 노예 라스타 역의 이세영, 그리고 조수원 감독이 참석했다.

'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 네이버웹툰 인기 IP로 원작 웹소설 다운로드 1억 6000만건 이상, 웹툰 글로벌 누적 조회수 약 29억 7000만회(26년 7월 기준)를 돌파한 명실상부 'K-로판(로맨스 판타지)' 대표 작품인 알파타르트 작가의 동명 웹소설을 영상화했다.

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무엇보다 '재혼 황후'는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등 국내 대표 배우들이 모여 원작의 방대한 세계관을 구현해 눈길을 끈다. 압도적인 스케일과 화려한 비주얼은 물론, 원작 속 서양식 이름과 배경을 그대로 살린 실사화로 많은 관심을 받고 있다. 사랑과 배신, 권력과 욕망이 교차하는 황실을 배경으로 네 인물의 예측 불가능한 관계와 운명적인 선택을 그려낼 '재혼 황후'는 지금껏 본 적 없는 새로운 K-로판으로 전 세계 시청자를 사로잡을 전망이다.

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 신민아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

이날 신민아는 "새로운 형태의 대본이어서 궁금증이 있었다. 물론 우려도 있었다. 그래도 익숙한 부분이 있어서 굉장히 익숙하면서 새로운 형태의 시리즈가 나올 것 같았다. 내가 맡은 황후 역할도 이전에 내가 보여주지 않았던 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 선택하게 됐다"고 말문을 열었다.

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이어 주지훈은 "처음 원작을 봤을 때 내 입맛에는 생소했다. 스푼으로 떠서 냄새도 맡고 관찰도 하면서 고민했는데, 주위에 믿을만한 사람이 내 입에 넣어줬다. 아마 선입견이 있었던 것 같다"고 솔직하게 답했다.

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이종석은 "웹툰과 웹소설을 재미있게 본 작품이었다. 시리즈로 만들면 재미있고 새롭지 않을까 싶었다. 또 왕자 역할을 언제 또 해보겠나 싶어 선택하게 됐다"며, 이세영은 "한동안 보여주지 못했던 밉지만 미워할 수 없는 사랑스러운 악역이라 매력적이었다. 이미 언니, 오빠들이 캐스팅된 상황이어서 너무 하고 싶었다. 라스타를 통해 새로운 모습을 보여줄 수 있을 것이란 기대도 컸다"고 작품을 선택한 이유를 밝혔다.

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 주지훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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캐릭터에 대해서도 신민아는 "우리가 만든 세계관이 분명했다. 황후로서 기품과 매력을 외적으로 많이 보여주고 싶었다. 부담도 있었지만 새로운 모습을 보여줄 수 있을 것이란 기대감이 더 컸다. 다시는 이런 세계관을 연기할 수 없을 것 같아 내겐 좋은 추억으로 남게 됐다"고 전했다.

주지훈은 "새로운 사랑에 눈을 뜨면서 내면의 큰 싱크홀이 생기는 캐릭터다. 좋게 이야기 하면 아이 같은 캐릭터다.

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지난달 열린 제31회 부산국제영화제를 통해 첫 공개된 이후 바람난 캐릭터 설정 때문에 비난이 쏟아졌다는 주지훈은 "시청자가 개운해졌다면 만족한다. 나에게 분노를 쏟아 현생이 편해졌다면 괜찮다. 뒤로 갈수록 분노가 커질 것이다"며 "연예계 생활 20년 넘게 하면서 수많은 댓글을 통해 멘탈이 준비되어 있다. 시청자가 재미있게 본다면 나를 향한 원성도 괜찮다"고 재치를 보였다.

2006년 방영된 MBC 드라마 '궁' 황태자 이신 이후 다시 한번 황실 로맨스에 도전한 그는 "미술, 로케이션 등에 제작비가 많이 들어갔다. 세계관을 말로 설명하지 않아도 설득력이 있는 그림이 된 것 같다"고 말했다.

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 이종석이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

하인리와 함께 나비에에게 위안을 주는 새 퀸을 동시에 연기해야 했던 이종석은 "항상 불안한 마음이었다. 결과물이 어떻게 나올지 몰라 그게 항상 불안했다. 내가 좀 새 상이긴 하다. 하인리와 퀸이 동일 인물처럼 보여야 해서 모양새나 몸짓도 나와 비슷하게 해서 새 디자인을 했다고 들었다. 새에서 사람으로 변할 때 나체가 되는데 그런 부분이 부담스러웠다. 나체로 등장할 때 시간을 한 달만 더 달라고 감독에게 부탁하기도 했다. 다행히 퀸을 귀여워해주는 것 같다. 나 보다 신민아 선배가 퀸과 소통하는데 더 어려웠을 것이다"고 웃었다.

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그는 "하인리의 비주얼을 묘사해야 한다는 게 아팠고 부담스러웠다. '눈을 마주치면 여자들이 쓰러졌다' '목소리가 너무 좋다' 등 하인리를 향한 수식어가 있는데 그게 정말 부담스러웠던 작품이었다"고 고충을 털어놨다.

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 이세영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

특히 대사가 어려웠다는 이세영은 "'언니라고 불러도 되나요?'라는 대사를 할 때 라스타가 정말 생각이 없구나 싶었다"고 고백해 장내를 웃게 만들었다. 이어 "3인칭 대사를 쓰는데 댓글 반응이 안 좋더라. 이걸 어떻게 살릴지 고민을 많이 했고 그 화법을 입에 붙이려고 노력을 많이 했다. 이 캐릭터의 명분이 생길 수 있게 그 어떤 작품보다 외모 관리에 신경을 썼다. 보시는 분들이 처음엔 라스타를 보면서 죽이고 싶은 마음도 들겠지만, 그래도 라스타의 행동이 이해가 된다는 생각이 들 수 있도록 노력했다. 연기할 때는 조금 외롭기도 했다"고 덧붙였다.

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 주지훈, 신민아, 조수원 감독, 이종석, 이세영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

조수원 감독은 "이 작품은 워낙 유명한 원작이 있는 작품이다. 원작 소설이 가진 진지함과 재미가 있다. 그 안에서 시리즈의 톤을 잡으려고 했다. 특별히 덜어낸 부분은 없었고 원작을 최대한 반영하려고 했다. 원작을 좋아했던 팬들이 재미있게 봐주시길 바란다"고 당부했다.

'재혼 황후'는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. 3일 디즈니+에서 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com