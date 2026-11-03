'조정석♥' 거미 母, 가수 장숙정이었다.."외모→노래 실력까지 판박이"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 거미가 어머니 또한 가수라고 밝히며, 어머니에게 음악적 재능을 물려받은 것이라고 전했다.

2일 '짠한형 신동엽' 유튜브 채널에는 '거미 다이나믹 듀오 [짠한형 EP.169] 텐션이 고장 난 8N년생'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

거미는 KBS2 '불후의 명곡' 이야기가 나오자 "저도 엄마랑 출연한 적이 있다"라고 떠올렸다. 거미는 지난 2014년 어머니와 '불후의 명곡'에 출연, 함께 패티김의 '사랑은 영원히'를 부른 바 있다.

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거미는 "엄마가 노래를 너무 잘하셔서 보시는 분들은 감동을 못 받으셨을 수도 있다. 하지만 저는 연습할 때 (어머니의 노래를 듣고) 계속 울었다"라고 말했다.

정호철은 "어머니가 앨범을 내셨냐"라며 깜짝 놀라 물었고 거미는 "앨범이 있긴 있다. 장숙정이라는 본명으로 제가 제작을 해드렸는데 활동은 못하셨다. 어릴 때부터 꿈이 가수셨다"라고 설명했다. 거미의 어머니는 장숙정이라는 이름으로 포털 사이트에 가수로 등록돼 있으며, 2010년 총 10곡이 수록된 앨범을 발매하기도 했다.

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정호철은 "유전이 있냐"라고 물었고 거미는 "너무 있다"라며 어머니에게 가수 DNA를 물려받은 것이라고 말했다. 함께 공개된 어머니의 모습은 거미와 똑 닮은 이목구비와 분위기를 자랑해 시선을 모았다.

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거미는 어머니와 사위 조정석의 남다른 관계도 전했다. 거미는 "친구같이 지낸다"라며, 어머니와 조정석이 자신 몰래 자신의 뒷이야기를 하는 모습을 포착했다고 밝혀 웃음을 안겼다.

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한편 거미는 지난 2018년 배우 조정석과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com