지예은♥바타가 공개한 청첩장 어떻길래…유재석 "유령 신부 같다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 지예은이 댄서 바타와의 청첩장을 공개했다. 이를 받은 유재석은 청첩장 속 그림에 "유령 신부 같다"라고 말해 웃음을 안겼다.

지난 2일 웹 예능 '뭐하지예은'에서는 지예은이 오는 12월 결혼을 앞둔 지예은이 SBS '런닝맨' 멤버들에게 청첩장을 전달하는 모습이 담겼다.

이날 공개된 청첩장에는 'We are getting married'(우리 결혼해요)라는 문구와 함께 신랑, 신부를 그린 그림이 담겨 눈길을 끌었다. 지예은은 친구가 직접 그려준 그림이라며 청첩장을 자랑했다.

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유재석은 눈코입이 생각된 그림을 살펴보더니 "청첩장 멋있게 해주셨는데 유령 신부 같다. 내가 눈, 코, 입 그려야겠다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 지예은은 "디자인을 잘 모르신다"고 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

또한 양세찬은 "예은이 마르게 나왔다"라고 하자, 지예은은 "말랐다. 이제 신부 관리 해야 한다"라며 결혼을 앞둔 예비 신부다운 모습을 보였다.

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한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 오는 12월 12일 결혼식을 올린다. 사회는 유재석이, 축가는 김종국이 맡을 예정이다.

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두 사람은 지난 4월 공개 연애를 시작했으며, 지난 9월 결혼 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com