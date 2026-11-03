‘조유민♥’ 소연, 子 임신 알림 하루만에 볼록 D라인…벌써 ‘배뚠뚠이’

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 티아라 출신 소연이 결혼 4년 만에 임신 소식을 전한 지 하루 만에 볼록해진 D라인을 공개했다.

소연은 지난 2일 자신의 SNS에 "임산부 동지들. 꽃이고 뭐고 배뚠뚠이도 편해 보이는 이 파자마가 더 눈에 들어오다니 완전 공감이에요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 편안한 잠옷 차림으로 일상을 보내는 소연의 모습이 담겼다. 넉넉한 파자마 사이로 볼록하게 드러난 D라인이 눈길을 끈다.

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소연은 해당 파자마에 대해 "엄마가 사준 것"이라고 덧붙이며 소소한 일상을 공유했다. 화려한 꽃보다 편안한 잠옷에 먼저 눈길이 간다는 고백에서는 예비 엄마가 된 소연의 달라진 일상이 엿보인다.

앞서 소연은 지난 1일 남편인 축구선수 조유민과의 결혼 4주년을 맞아 첫아이 임신 소식을 깜짝 발표했다. 그는 "네 번째 결혼기념일에 너무나 감사하고 소중하고 기쁜 소식을 전하려고 한다. 곧 저희의 아기가 태어난다"며 벅찬 마음을 드러냈다.

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아이가 찾아온 과정도 공개했다. 소연은 조유민이 2026 월드컵 최종 명단에 이름을 올렸지만 부상으로 꿈을 접어야 했던 당시를 떠올리며 "남편 인생의 가장 큰 시련을 함께 이겨내고 있었다"고 털어놨다.

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이어 "정말 생각지도 못한, 차마 계획하지도 못했던 날에 소중한 생명을 선물해 주셨다. 기적이었다고 생각한다"며 남다른 감회를 전했다.

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한편 소연은 2009년 티아라로 데뷔해 '롤리폴리', '보핍보핍' 등으로 사랑받았다. 2017년 팀을 탈퇴한 뒤 솔로 활동에 나섰고, 2022년 9세 연하 축구선수 조유민과 결혼했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com