'재혼 황후' 신민아 "시리즈화 우려 컸지만..익숙하면서 새로워"

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 신민아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아가 "우려 컸지만 익숙하면서 새로운 시리즈에 매료됐다"고 말했다.

3일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에 역의 신민아, 절대 권력을 가진 동대제국의 황제 소비에슈 역의 주지훈, 비밀을 감추고 있는 서왕국의 왕자이자 제1 왕위 계승자 하인리 역의 이종석, 화려한 미모를 가진 도망 노예 라스타 역의 이세영, 그리고 조수원 감독이 참석했다.

신민아는 "새로운 형태의 대본이어서 궁금증이 있었다. 물론 우려도 있었다. 그래도 익숙한 부분이 있어서 굉장히 익숙하면서 새로운 형태의 시리즈가 나올 것 같았다. 내가 맡은 황후 역할도 이전에 내가 보여주지 않았던 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 선택하게 됐다"고 말문을 열었다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. 오늘(3일) 디즈니+에서 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com