'재혼 화후' 이세영 "3인칭 화법 쓰는 라스타, '정말 생각 없구나' 싶을 때도"

디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회가 3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 이세영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이세영이 "3인칭 화법으로 말하는 캐릭터 때문에 고민이 많았다"고 말했다.

3일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에 역의 신민아, 절대 권력을 가진 동대제국의 황제 소비에슈 역의 주지훈, 비밀을 감추고 있는 서왕국의 왕자이자 제1 왕위 계승자 하인리 역의 이종석, 화려한 미모를 가진 도망 노예 라스타 역의 이세영, 그리고 조수원 감독이 참석했다.

3인칭 화법을 쓰는 라스타의 대사가 어려웠다는 이세영은 "'언니라고 불러도 되나요?'라는 대사를 할 때 스스로도 라스타가 정말 생각이 없구나 싶었다"고 고백해 장내를 웃게 만들었다. 이어 "라스타가 3인칭 화법으로 말하는데 댓글 반응이 안 좋더라. 이걸 어떻게 살릴지 고민을 많이 했고 그 화법을 입에 붙이려고 노력을 많이 했다"고 덧붙였다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. 오늘(3일) 디즈니+에서 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com