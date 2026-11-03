[인터뷰①] '최종면접' 김재원 "친누나는 한 명으로 충분…조이현은 귀여운 동생 같아"

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재원이 영화 '최종면접'에서 조이현과 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

김재원은 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "조이현 누나는 귀여운 여동생 같은 느낌"이라며 "다음에는 정통 멜로도 하고 싶고 로코도 하고 싶다"고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 김재원은 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 한진우를 연기했다.

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김재원은 '최종면접'으로 스크린에 데뷔한 소감에 대해 "제 첫 영화라 새로운 장르에 도전한 것 같다"며 "관객 분들에게 설득력 있게 다가갈 수 있을지 떨리면서도 설렌다. 복합적인 감정이 든다"고 전했다.

이어 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "처음 시나리오를 받았을 때 이미 배우들이 어느 정도 캐스팅이 되어있단 소식을 들었다"며 "또 대본이 주는 몰입감 자체가 컸기 때문에 이런 장르로 첫 영화에 도전하게 되면 의미가 있을 것 같았다"고 전했다.

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본인만의 한진우 캐릭터를 그리기 위해 연기적으로 노력한 점도 이야기했다. 김재원은 "영화 촬영할 땐 드라마 촬영할 때랑 다른 정서를 가져가려고 했다. 드라마는 긴 호흡으로 끌고 가야 하지만, 영화는 두 시간 안에 컴팩트하게 담아내야 하지 않나. 큰 스크린으로 관객들과 마주해야 해서 동작 하나하나가 커 보이면 안 된다고 생각했다. 제가 맡은 한진우라는 캐릭터가 절제돼 있어서 그런 점을 녹여내려고 했다"고 말했다.

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전날 진행된 인터뷰에서 조이현은 6인의 지원자들 중 김재원이 실제 모습과 가장 싱크로율이 높다고 밝힌 바 있다. 이를 들은 김재원은 "조이현 누나도 착하고 상냥한 모습이 문혜인과 닮아있다. 유석이 형도 좋은 면에서 희찬과 닮은 것 같다. 희찬이란 인물이 후반부에는 반전이 있지만, 초반부에는 에너제틱하고 밝고 애교도 많다. 형도 촬영장에서 분위기메이커 역할을 해줬다"고 전했다.

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또 조이현과의 풋풋한 로맨스 장면에 대해선 "촬영장에서 감독님을 믿고 열심히 연기하려고 최선을 다했다. 보시는 분들로 하여금 다 다르실 수도 있는데, 영화 장르가 미스터리이기 때문에 멜로가 주가 안 됐으면 했다"며 "키 차이가 나긴 했지만, 다행히 이현 누나가 높은 구두를 신고 왔고, 제가 다리를 벌리기도 해서 저희의 투샷이 생각보다 더 잘 나왔던 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

실제로 조이현 같은 누나가 있다면 어떨 것 같은 지 묻자, 김재원은 "제가 누나가 있는데, 누나는 한 명으로 충분하다(웃음). 이현 누나는 귀여운 여동생 같은 느낌이다. 실제론 제가 연하이지만, 누나와 촬영하고 홍보하면서 특유의 귀여움과 사랑스러운 모습을 봤다"며 "누나와 나중에 기회가 된다면 정통 멜로도 하고 싶고 로코에서도 만나보고 싶다. 이번 현장에서 소통하는 과정이 굉장히 수월했어서 다음 작품에서도 만나고 싶다. 합이 좋았다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com