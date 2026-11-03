인천 출신 발라드 가수 A도 학창시절 폭로글 등장..."중학교부터 담배"

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[스포츠조선 정안지 기자]인천 출신 남성 발라드 가수의 학창 시절 행실을 둘러싼 익명의 폭로성 주장이 온라인상에 등장해 관심이 쏠리고 있다

최근 한 온라인 커뮤니티에 올라온 연예인의 학교폭력 폭로 게시글 댓글에서 인천 출신 특정 가수를 겨냥한 폭로성 주장이 등장했다.

한 네티즌은 "인천 출신 가수인데 진짜 꼴통 중에 꼴통 양아치였다"며 "목소리 감미로운 거 하나 가지고 모범생들 모여 있는 기획사 들어가더니 이미지 메이킹 하더라"라고 주장했다. 이어 "그 양아치끼가 어디 갔나 싶다. 중학교 때부터 담배를 뻑뻑 피워도 목소리는 안 망가지더라"고 덧붙였다.

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또 다른 네티즌 역시 자신을 인천 출신이라고 밝히며 "댓글 보자마자 알아봤다"라며 "그 학교 아는데 그 고등학교 정도면 꼴통이다. 진짜 공부 못하는 남자들이 가는 학교였다"라며 폭로 주장에 힘을 실었다.

다만 해당 내용은 익명 네티즌의 확인되지 않은 주장인 만큼 특정 가수를 추측하는 행위는 주의가 필요하다.

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anjee85@sportschosun.com