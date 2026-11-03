[인터뷰②]'최종면접' 김재원, 신혜선·김고은·조이현 이어…"박은빈 누나와 함께 하고파"

사진 제공=NEW

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재원이 '국민 연하남'으로 활약을 펼치고 있는 소회를 전했다.

김재원은 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "실제 친누나의 사랑을 빼곤 다 받고 있다"며 "다음엔 박은빈 누나와 만나 호흡을 맞추고 싶다"라고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 김재원은 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 한진우를 연기했다.

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김재원은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에선 신혜선, 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'에선 김고은과 연상 연하 로맨스 호흡을 맞췄다. 이에 그는 "실제 누나의 사랑을 빼곤 다 받고 있다(웃음). 누나도 낯간지러워서 말은 안 하지만, 응원을 많이 해주고 있다. 얼마 전에 누나가 결혼을 했는데, 오랜만에 봐서 좋았다(웃음). 고마운 마음을 담아서 결혼 선물을 준비했는데, 섭섭하지 않게 준비했다"고 자랑스럽게 밝혔다.

본인의 세심하고 다정한 성격이 누나의 영향 때문인지 묻자, 김재원은 "아무래도 누나가 있으면 기강이 잡힌다. 보통 누나 있는 분들이 섬세하단 소리를 많이 듣는 것 같고, 형이 있는 남자 배우들이 씩씩하단 소리를 많이 듣는 것 같다"고 답했다.

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또 연상인 배우들과 완성도 높은 호흡을 만드는 비결에 대해선 "실제로도 누나들이 훨씬 편하다. 성별과 경력을 다 떠나 선을 지키면서 분위기 딱딱하지 않게 장난도 섞어가면서 친다. 천천히 다가가면 탈은 잘 안 나더라. 제가 여태까지 만났던 선배들이 다 선해서 마음을 열어주시기도 했다. 과하게 잘 보이려고 인위적으로 다가가는 것보단 솔직히 다가가는 게 마음을 열어주시기 좋은 것 같다"고 전했다.

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앞으로 만나고 싶은 누나가 있는지 묻자, 김재원은 "박은빈 누나를 만나보고 싶다"고 웃으며 답했다. 김재원은 박은빈과 함께 MBC 새 드라마 '궁에는 개꽃이 산다'에서 호흡을 맞춘다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com