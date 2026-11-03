[인터뷰③] '최종면접' 김재원 "'뮤직뱅크' 은행장? 만족도 높아, 춤 느는 내 자신 뿌듯"

사진 제공=NEW

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재원이 '뮤직뱅크'의 은행장으로서 팬들과 만나고 있는 소감을 전했다.

김재원은 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'뮤직뱅크' 진행을 맡으면서 춤 실력이 늘고 있는 제 자신이 뿌듯하다"라고 했다.

4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 김재원은 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 한진우를 연기했다.

Advertisement

김재원은 올해 2월부터 KBS '뮤직뱅크'의 은행장으로 활약을 펼치고 있다. 그는 "만족도가 높다. 춤이 늘고 있는 제 자신이 뿌듯하다. 제가 이 쪽 일을 시작한 이유는 남 앞에 섰을 때 사랑을 받는 기분이 좋아서다. '뮤직뱅크'는 매주 금요일마다 팬 분들이 찾아와 주셔서 사랑을 직접적으로 느낄 수 있다. 배우는 편집된 모습을 보여드리니까 어느 정도 차이가 있는 것 같다"며 "그래서 영화 무대인사나 '뮤직뱅크'에서 저의 밝은 모습이 나오는 것 같다"고 말했다.

'뮤직뱅크' 진행을 위해 따로 춤 연습을 하는지 묻자, 김재원은 "따로 춤 연습은 안 하고 있다. 제가 춤이 조금 느는 모습을 보시고 또 오히려 안 보게 됐다는 분들도 계시더라. 많은 분들이 저한테 기대를 하시는 건 뚝딱이처럼 추는 춤인 것 같다"고 웃으며 답했다.

Advertisement

끝으로 '최종면접' 무대인사 계획에 대해선 "스코어가 좋다면 분위기가 좋을 거고, 현장의 분위기가 좋아짐에 따라 팬서비스나 이벤트가 늘어나지 않을까 싶다"며 "원하는 스코어를 이야기해 본 적은 없는데, 합격 소리를 들으면 좋을 것 같다. 배우들 뿐만 아니라, 제작진 분들도 함께 행복하셨으면 좋겠다"고 전하며 간절함을 내비쳤다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com