배나라♥한재아, 뮤지컬 부부 탄생...7년 열애 끝 14일 결혼 [공식]

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 배나라와 뮤지컬 배우 한재아가 결혼한다.

배나라 소속사 측은 3일 "배나라와 한재아가 오는 14일 서울 성동구 옥수동 성당에서 결혼식을 올린다"고 밝혔다. 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인 등만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

이로써 두 사람은 지난 1월 열애 사실을 공개한 지 약 10개월 만에 부부의 연을 맺게 됐다.

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1991년생인 배나라와 1992년생인 한재아는 2019년 뮤지컬 '그리스'에 함께 출연하며 처음 인연을 맺었다. 이후 '집들이 콘서트', '라파치니의 정원' 등 여러 작품에서 호흡을 맞추며 가까워졌고, 동료 배우에서 연인으로 발전해 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

한편 배나라는 2013년 뮤지컬 '프라미스'로 데뷔했다. 이후 드라마 'D.P.시즌2', '약한영웅 Class2', '당신의 맛', '우주메리미', '원더풀스' 등에 출연하며 폭넓은 활동을 이어왔다. 최근에는 '나 혼자 산다'에서 일상을 공개하며 화제를 모았다.

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또한 한재아는 어린 시절 각종 동요대회에서 대상을 수상하며 실력을 인정받았고, 이후 뮤지컬 '햄릿: 얼라이브', '어쩌면 해피엔딩', '웨스트 사이드 스토리', '킹키부츠' 등 다양한 작품에서 활약했다.

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anjee85@sportschosun.com