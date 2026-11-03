"성희롱 사과 요구에 충격 대응"...밴드 '클렌체크' 멤버 아내 폭로 파장 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 밴드 글렌체크 멤버 김준원의 아내가 소속사 관계자로부터 성희롱 발언을 들었다며 공개적으로 문제를 제기했다. 사과를 요구했지만 오히려 자신의 비키니 사진과 성적인 댓글이 담긴 서면을 받았다고 주장해 파장이 예상된다.

김준원의 아내 유승은 씨는 3일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 글렌체크 소속사 EMA의 대응을 비판했다.

유 씨는 "EMA 김백준 대표님께서 약 6개월째 소속 아티스트 김준원의 메일과 카카오톡에 답변하지 않고 계셔서 이렇게 글을 남긴다"고 말문을 열었다.

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그는 지난 1년간 소속사에 여러 문제를 제기해 왔다며 그중 하나가 EMA 김모 본부장의 두 차례 성희롱 발언에 대한 사과 요구였다고 밝혔다.

유 씨는 당시 일부 직원과 퇴사자들도 관련 상황을 알고 있었다고 주장했다. 회사 측에서 사과를 받을 수 있도록 하겠다는 말을 믿고 기다렸지만 문제가 해결되지 않았고, 결국 내용증명을 통해서도 사과를 요청했다는 설명이다. 그러나 돌아온 회사 측의 대응은 예상 밖이었다고.

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유 씨는 "3년 넘게 글렌체크의 비주얼 디렉팅, 디자인, 슬로건, 굿즈 제작 등 다양한 업무를 무보수로 도왔다"며 회사 직원들과 직접 협업해 왔다고 밝혔다. 이어 "하지만 회사 측의 대응은 충격적이었다. 저를 업무에서 배제했고 성희롱 문제와 관련된 서면에는 제 비키니 사진과 셀카, 모르는 계정들이 남긴 성적인 댓글까지 캡처돼 있었다"고 폭로했다. 그는 해당 서면을 두고 "마치 제가 평소 신체를 노출하는 사람이기에 그러한 발언을 감수해야 한다는 취지로 느껴졌다"고 토로했다.

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유 씨는 회사 소속 직원이 아니라는 점과 과거에 발생한 일이라는 이유로 사과 요청마저 가볍게 취급받는다고 느꼈다며 억울함을 호소했다.

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이 과정에서 글렌체크 전 멤버 강혁준도 회의 중 있었던 부적절한 발언과 관련해 직접 진술해 줬다고 주장했다.

정신적인 고통을 겪고 있다는 사실도 털어놨다. 유 씨는 "그 서면을 확인한 뒤 큰 충격을 받아 정신건강의학과 치료를 시작했고, 지금까지도 약물의 도움을 받으며 힘든 시간을 보내고 있다"고 밝혔다. "나는 죄를 짓지 않았는데 왜 죄인처럼 하루하루를 살아가야 하는가"라며 "왜 잘못하지 않은 제가 숨어서 고통받아야 하는지, 왜 사과를 요청한 사람이 오히려 자신의 사진과 사생활을 해명해야 하는지 이해할 수 없었다"고 토로했다.

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추가 폭로도 이어졌다.

유 씨는 자신의 경험을 SNS에 공개한 뒤 음악업계에서 활동하는 여성 아티스트들로부터 김 본부장과 관련한 유사한 경험과 자료를 전달받았다고 주장했다.

유 씨는 이번 문제 제기가 누군가를 공격하려는 목적은 아니라며 "잘못된 부분을 인정하고 사과해야 할 부분에 대해 인간적으로 사과해 주시길 바랄 뿐"이라고 강조했다.

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남편 김준원의 활동과 관련해서도 답답함을 호소했다. 그는 EMA 김백준 대표를 향해 "6개월 넘게 답변을 기다리는 글렌체크 김준원에게 연락해 주십시오"라고 요청했다. 그러면서 자신의 SNS 계정이 차단돼 연락할 방법을 찾기 어려워 소속 아티스트들을 태그하게 됐다는 설명도 덧붙였다.

마지막으로 "아티스트를 존중해 주십시오. 아티스트의 가족도 존중해 주십시오"라고 호소했다.

한편 김준원이 속한 글렌체크는 2011년 EP '디스코 엘리베이터'로 데뷔한 밴드다. 일렉트로닉과 록을 결합한 음악으로 주목받았고 2013년과 2014년 한국대중음악상 최우수 댄스·일렉트로닉 음반 부문을 2년 연속 수상했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com