서유리, ‘통신비도 없다’던 前남편 음반 소식에 분노 “내 돈이나 갚아”

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[스포츠조선 조민정 기자] 성우 겸 방송인 서유리가 전남편 최병길 PD의 음반 발매 소식에 울분을 토했다. 이혼 후 재산분할금을 둘러싼 갈등이 이어지는 가운데 최 PD를 고소했다는 취지의 답변까지 남겨 눈길을 끌었다.

서유리는 3일 자신의 SNS에 "내 돈이나 빨리 갚으세요. 뭔 또 음반을 내요"라는 글을 게재했다. 이어 "아 이거 또 내가 홍보해 주는 꼴이네. 아낌없이 주는 서유리"라며 씁쓸한 심경을 드러냈다.

누리꾼과 나눈 댓글도 주목받고 있다. 한 누리꾼이 "고소하시는 게 낫지 않을까요?"라고 묻자 서유리는 짧게 "했습니다"라고 답했다.

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서유리가 공개적으로 불만을 드러낸 상대는 전남편인 드라마 연출가 최병길 PD다. 최 PD는 '애쉬번(ashbun)'이라는 이름으로 싱어송라이터 활동을 병행하고 있다. 지난 8월에는 프로젝트 앨범 'being lazy is sexy(게으른 게 제일 섹시하니까)'를 발매했다. 당시 최 PD는 전곡의 작사와 작곡, 편곡에 참여했다. 사랑과 이별, 그리움 등을 주제로 한 12곡을 수록하며 음악 활동을 이어갔다.

다만 최근 음반을 내고 활동을 예정한 것인지는 알려지지 않았다. 그런 와중 서유리가 전남편의 음악 활동보다 여전히 해결되지 않은 금전 문제를 먼저 언급하며 불편한 심경을 드러낸 것이다.

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앞서 두 사람은 지난 2019년 결혼했으나 2024년 파경을 맞았다. 이후 이혼 과정에서 발생한 채무와 재산분할금 문제를 두고 여러 차례 공개적으로 충돌했다.

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서유리는 지난 3월 SNS를 통해 최 PD와 작성한 이혼합의서 일부를 공개했다. 해당 합의서에는 최 PD가 2024년 12월 31일까지 재산분할금 3억 2300만원을 지급하고, 기한을 넘길 경우 연 12%의 지연이자를 부담한다는 내용이 담겼다. 당시 서유리는 약속한 돈을 받지 못했다며 "언제 받을 수 있을까요"라고 호소했다.

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이에 최 PD는 지난 4월 장문의 입장문을 통해 "합의문을 쓴 뒤 합의금을 주겠다는 의사를 단 한 번도 번복한 적이 없다"면서도 "능력 부족으로 수입을 만들지 못해 드리지 못하는 것뿐"이라고 설명했다. 이어 "현재 통신비를 낼 형편이 못 돼 전화는 끊겼지만 번호는 그대로"라며 경제적 어려움을 털어놓기도 했다.

그러나 서유리 측의 반응은 냉담했다.

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서유리의 7세 연하 법조계 종사자 남자친구 역시 지난 4월 최 PD를 향해 공개적으로 채무 이행을 요구했다. 그는 최 PD가 새로운 음악을 만드는 모습을 언급하며 통신비조차 감당하지 못한다는 해명과 맞지 않는다고 지적했다. 이어 "이미지와 평판을 회복시키고 싶다면 남자답게 갚으면 된다"며 약속 이행을 촉구했다.

최 PD는 과거 채무 발생 경위와 이혼 협의 내용을 놓고 서유리 측과 다른 입장을 밝히기도 했다. 두 사람은 이혼이 마무리된 이후에도 금전 문제를 둘러싼 갈등을 이어오고 있다.

한편 서유리는 2008년 성우로 데뷔해 애니메이션과 게임, 예능 프로그램 등 다양한 분야에서 활동했다. 최병길 PD는 드라마 '에덴의 동쪽', '앵그리맘', '미씽나인', '타로: 일곱 장의 이야기' 등을 연출했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com