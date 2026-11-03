[전문] 배나라, ♥한재아와 결혼 소감…“이제 한 가정의 가장”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 배나라가 뮤지컬 배우 한재아와의 결혼을 앞두고 직접 소감을 전했다. 공개 열애 끝에 평생을 함께할 동반자를 만난 그는 "배우이자 한 가정의 가장이 되겠다"며 새로운 출발을 알렸다.

배나라는 3일 자신의 SNS에 "늘 저의 발걸음을 지켜봐 주시고 묵묵히 응원해 주시는 많은 분께, 오늘 제 인생의 가장 기쁜 소식을 제 손으로 직접 전해드리고 싶어 펜을 들었다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "저에게 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람이 생겼다"며 "기쁠 때는 가장 먼저 환한 웃음을 나누고, 지치고 힘든 순간에는 서로의 묵묵한 버팀목이 되어 주며 남은 인생을 함께 그려 나가기로 약속했다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 팬들을 향한 감사 인사도 전했다. 배나라는 "그동안 보내주신 따뜻한 시선과 응원이 있었기에 매일 조금씩 더 단단한 사람으로 성장할 수 있었다"며 "그 감사한 마음을 깊이 새기겠다"고 말했다.

결혼 후에도 배우로서 성실하게 활동하겠다는 각오도 다졌다.

Advertisement

그는 "앞으로도 저는 제자리에서 늘 치열하고 성실하게, 더 열심히 살아가는 배우이자 한 가정의 가장이 되려 한다"며 "보내주시는 따뜻한 기대에 매 순간 진심을 다하는 연기로 보답하겠다"고 약속했다.

Advertisement

배나라의 예비 신부는 한 살 연하의 뮤지컬 배우 한재아다.

Advertisement

두 사람은 지난 2019년 뮤지컬 '그리스'에서 호흡을 맞추며 인연을 맺었다. 이후 '집들이 콘서트', '라파치니의 정원' 등에서 함께하며 동료에서 연인으로 발전했다.

지난 1월 열애 사실을 공식 인정한 두 사람은 공개 연애를 이어오다 지난 7월 결혼을 준비 중이라는 소식을 전했다. 당시 배나라의 소속사 YY엔터테인먼트는 결혼 준비 사실을 인정하면서도 정확한 예식 일정은 정해지지 않았다고 밝혔다.

Advertisement

소속사를 통해 먼저 결혼 소식이 알려졌던 배나라는 이번 SNS 글을 통해 팬들에게 직접 자신의 마음을 전하게 됐다.

한편 1991년생 배나라는 2013년 뮤지컬 '프라미스'로 데뷔했다. 이후 넷플릭스 'D.P.' 시즌2에서 니나 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼고, '약한영웅 Class 2', '조각도시' 등에서 활약했다. MBC '나 혼자 산다'를 통해 일상을 공개하며 대중에게 친숙한 배우로 자리 잡았다.

1992년생 한재아는 2017년 뮤지컬 '햄릿: 얼라이브'로 데뷔했다. '어쩌면 해피엔딩', '웨스트 사이드 스토리', '킹키부츠' 등 여러 작품에서 활약해 왔다.

Advertisement

이하 배나라 SNS 글 전문.

쌀쌀한 바람이 불어오는 계절이 다가왔습니다.

늘 저의 발걸음을 지켜봐 주시고 묵묵히 응원해 주시는 많은 분께, 오늘 제 인생의 가장 기쁜 소식을 제 손으로 직접 전해드리고 싶어 펜을 들었습니다.

저에게 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람이 생겼습니다.

기쁠 때는 가장 먼저 환한 웃음을 나누고, 지치고 힘든 순간에는 서로의 묵묵한 버팀목이 되어 주며 남은 인생을 함께 그려 나가기로 약속했습니다.

그동안 보내주신 따뜻한 시선과 응원이 있었기에 매일 조금씩 더 단단한 사람으로 성장할 수 있었습니다. 그 감사한 마음을 깊이 새기겠습니다.

앞으로도 저는 제자리에서 늘 치열하고 성실하게, 더 열심히 살아가는 배우이자 한 가정의 가장이 되려 합니다. 보내주시는 따뜻한 기대에 매 순간 진심을 다하는 연기로 보답하겠습니다.

새로운 시작을 앞둔 저의 앞날을 애정 어린 마음으로 축복해 주시면 더없이 기쁠 것 같아요.

쌀쌀해진 날씨에 건강 잘 챙기시고, 여러분의 일상에도 늘 따뜻한 웃음이 가득하기를 바랍니다.

감사합니다.

배우 배나라 올림

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com